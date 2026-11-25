El drama médico ‘The Pitt’, ganadora de 11 premios Emmy, se estrenará el próximo 7 de enero en HBO Max, anunció este miércoles la plataforma de contenidos en línea en las redes sociales.

La serie que aborda un análisis de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en EE.UU. a través del personal sanitario de primera línea se ha convertido en un éxito rotundo de audiencia y crítica.

Protagonizada por Noah Wyle, su papel de Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch le ha cosechado galardones tan importantes como el Globo de Oro a mejor actor en una serie de televisión y el Emmy a mejor actor en un proyecto de drama dos veces consecutivas.

La serie posee además 11 galardones Emmy, los más prestigiosos de la televisión estadounidense, entre ellos mejor proyecto de drama dos veces seguidas.

El reparto lo completan Katherine LaNasa, Patrick Ball, Sepideh Moafi, Fiona Dourif, Taylor Dearden y Shawn Hatosy, entre otros.

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