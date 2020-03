Desde hace años no le pido milagros a “The Walking Dead”, solo que no me haga perder el tiempo o, por lo menos, sea entretenida. Lo primero no ocurrió en el episodio 10 de la temporada 10, “Stalker” (“Acosador”); mientras que lo segundo se obtuvo a medias.

LA ODISEA DE DARYL

Daryl (Norman Reedus) tenía razón en buscar otra manera de entrar a la cueva donde Alpha mantuvo a la horda de zombies, pero su timing no fue el mejor y tuvo un encuentro cercano con la líder de los Whisperers en una secuencia donde el hombre de la ballesta, armado con un cuchillo, tiene que atacar por sorpresa. Él hiere a Alpha (Samantha Morton) de gravedad, quien a su vez le apuñala la pierna.

Este encuentro de Alpha y Daryl, al cual se le suman los muertos vivientes de toda la vida, es uno de los momentos más tensos de la temporada; de manera similar a la escena en la cueva donde algunos personajes quedaron atrapados. Pero solo con esa tensión no se construye el capítulo.

Alpha, quien parece estar cerca de la muerte con Daryl cerca (él, recordemos, sigue herido), recibe una visita de su hija Lydia (Cassady McClincy); con la cual tienen una conversación honesta donde la joven parece no guardarle rencor. Al día siguiente, Alpha no está segura de que el encuentro con Lydia fue real y está lista para llevar el conflicto con Alexandria al siguiente nivel.

Pero Lydia sí estuvo allí para salvar a Daryl, quien ahora sabe más del enemigo.

Gamma (Thora Birch) traiciona a los Whisperers para ayudar a Alexandria. Foto: Fox.

PROBLEMAS EN ALEXANDRIA

Por más que Daryl sea uno de los personajes principales de “The Walking Dead”, el estrés real se vivió en Alexandria. Los problemas en la comunidad inician cuando Rosita (Christian Serratos) y el padre Gabriel (Seth Gilliam) encuentran a Gamma, la cual ha traicionado a los Whisperers. Pero los héroes no le creen.

Gabriel, quien está dispuesto a matar a la intrusa (su frase “he hablado con Dios y él me dijo que te ahorque” es la mejor que la serie ha tenido en años), sale de la comunidad para explorar la cueva donde estaría la horda, pero no la encuentra. En casa queda Rosita, quien tiene sus propios problemas tras la muerte de Siddiq.

El episodio se llamó “Stalker” no solo por la escena de Daryl. Como si se tratara de un videojuego de espionaje táctico, Beta (Ryan Hurst) ingresa a Alexandria por un túnel y, envuelto en la oscuridad de la noche, empieza a matar a tantas personas como puede. Llega incluso a la celda de Gamma, a la cual no puede convencer de volver a su bando; también tiene un encuentro con Judith Grimes, quien le dispara en el pecho.

Pero donde la tensión se incrementa es al encontrar a Rosita Espinoza y su hija Coco. Y lo hace tras el disparo, pues el lugarteniente de Alpha llevó una placa metálica en el pecho. Pero tanto Rosita como Beta viven para ver otro día.

En resumen, “Stalker” se ubica entre aquellos episodios de "The Walking Dead " que, a pesar de no aportar mucho a la historia, se dejan ver. Aún así tener buenos momentos no hace que una serie sea buena, por lo que en el balance general de esta serie el episodio deja mucho que desear. Este intento de otorgarle a Alpha más profundidad como personaje no le aporta nada al personaje y parece solo un intento de estirar la historia cuando, como sabemos, hay personajes que merecen más tiempo en la pantalla, como Carol y Michonne; quienes podrían decir adiós más pronto que tarde.

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series, así como la app Fox Play.

