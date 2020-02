Greg Nicotero (56) se gana la vida con la sangre. El productor, director y jefe de efectos especiales de “The Walking Dead” está familiarizado, como pocos, con lo que significa el miedo y su efecto en las personas. Alumno estrella del padre de los zombies, George A. Romero, no está ajeno a la coyuntura. En la conversación telefónica que sostuvo con El Comercio y otros medios de América Latina, no pudo evitar mencionar la nueva cepa del coronavirus, que ya llegó a América Latina (Brasil y México); donde ha causado más pánico y no necesariamente víctimas mortales.

►“The Walking Dead” 10x09: Carol, cada vez más cerca de tener un triste final | RESEÑA

“Una de las cosas que ha soportado el paso del tiempo con ‘The Walking Dead’, es que la gente se relaciona con nuestros personajes. Es interesante leer los titulares del coronavirus y todo lo que ocurre, porque siempre notas, de inmediato, cómo la gente reacciona a ciertas cosas en las noticias”, contó.

Cuando El Comercio le preguntó qué cosas gatillan el pánico, esto a propósito de la discriminación a personas de ascendencia asiática por ser relacionados a la locación de origen del virus; Greg Nicotero apuntó a los “miedos primitivos”, aquellos que todos compartimos, como es el caso del miedo a la muerte.

Nicotero: “Los miedos primitivos están nuestro inconsciente colectivo: ¿Qué está bajo la cama? ¿Quién está al otro lado de la puerta? (...) Siento que el miedo es algo que pone de cabeza lo que sabemos al hacer que la gente se dé cuenta lo frágil es nuestro ecosistema y cómo en realidad no tenemos el control”.

En el mundo real el origen del virus es, de momento, atribuido a los murciélagos y se desconoce cómo pasó a los humanos. En la ficción de FOX Premium Series, en cambio, el misterio es total. Ni siquiera se sabe si aquello que revive a los muertos es producto de virus, parásito o hechizo. Desde su origen, la serie ha jugado con este misterio y está a punto de cumplir 10 años sin resolverlo.

EL ADIÓS A MICHONNE

Llueva o truene, “The Walking Dead” todavía tiene vida para rato. Sus rátings podrán haber disminuido en Estados Unidos, pero se sabe que continuará: la temporada 11 ya fue confirmada. Pero una de sus estrellas, la actriz Danai Gurira (Michonne), dirá adiós.

Nicotero adelantó que la primera escena de Michonne en la serie, donde ella lleva una capa y mantiene con cadenas a dos zombies sin maxilar inferior (cuyo olor debería mantener alejados a los mordelones); ha sido recreada para un episodio de próximo estreno. “Tuvimos una oportunidad muy única de recrear ese icónico momento. Fue muy divertido, y para muchos de nosotros que estuvimos en la temporada dos, fue algo extraño”, indicó.

Sin Michonne, “The Walking Dead” se acerca a una trama que, en los cómics, marca el final de la historia (la versión impresa acabó en 2019). Nicotero no adelantó si lo mismo ocurrirá en TV, pero si así fuera él tiene trabajo asegurado; pues los efectos especiales, incluso para las criaturas más horrendas, no pasan de moda.

NICOTERO: EL HOMBRE ZOMBIE

Aficionado a los efectos especiales desde niño, Greg Nicotero se vio influenciado por los grandes blockbusters del horror; esto como una forma de mitigar sus propios temores. A los 19 años abandonó la carrera de medicina (su padre fue médico y se esperaba que herede el consultorio) para trabajar con George A. Romero en “Día de los muertos vivientes” y desde entonces no ha parado. En “The Walking Dead”, además de dirigir algunos episodios y supervisar los efectos, ha hecho de muerto viviente en varias oportunidades.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos a las 9:30 P.M. por FOX Premium Series.

VIDEOS RELACIONADOS

Netflix lanzó este comercial para sus producciones peruanas

Netflix : ¿Qué hacen Carlos Alcántara, Maricarmen Marín y Melcochita con dueño de la plataforma?

¿"Altered Carbon" tendrá temporada 3 en Netflix?

Altered Carbon, ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

TE PUEDE INTERESAR