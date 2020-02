Hasta la década pasada, pocos conocían a la actriz británica Pollyanna McIntosh. Pero el cineasta peruano Álvaro Velarde sabía quién era y la contrató para filmar la película “La Cosa”; años antes de que la intérprete ingrese a “The Walking Dead” de Fox. Ella contó a El Comercio que en Perú no se sintió como una extranjera, sino en casa.

Velarde acabó “La Cosa” en 2013, pero la misma no vio la luz en el circuito comercial, así que el creador se enfocó en otro proyecto. McIntosh, por su parte, empezó a cosechar los frutos de su trabajo en Los Ángeles, primero en 2016 para la serie “Hap and Leonard” del nominado al Emmy Michael Kenneth Williams (“The Wire”). En 2017 conoció la fama por “The Walking Dead” y en 2019 estrenó su debut como directora, la cinta de horror “Darlin'”.

En entrevista con El Comercio, Álvaro Velarde cuenta que Trevor Lock, otro de los talentos extranjeros de su película, le recomendó a Pollyanna. “La contacté y ella aceptó venir. Súper simpática y buena actriz”, dijo el director que la requirió para interpretar a la señora Terrier, una turista demasiado ocupada en probar nuevos peinados que en experimentar otros aspectos de la vida en pareja (su marido es igual). Esta búsqueda de experimentar con el pelo los lleva a un hotel peruano lleno de inquilinos excéntricos.

En "The Walking Dead", Jadis (Pollyanna McIntosh) es la clave para el eventual retorno de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Foto: AMC.

ANTES DE LOS ZOMBIES, EL PERÚ

La señora Terrier no podría ser más distinta al personaje que le daría fama a Pollyanna McIntosh en “The Walking Dead”, Jadis, líder enigmática que tiene como cuartel general un botadero de basura donde controla a decenas de súbditos. Ella dejó la serie en 2018 y es posible que regrese a la saga, pero de momento eso es un misterio.

“(‘La Cosa’) es una historia divertida. Había visto a Trevor Lock hacer una obra que también escribió en el Festival de Edimburgo y amé su mente pensé que era inmensamente talentoso, así que me le acerqué por Facebook (algo que nunca había hecho con un extraño antes) y le dije que me encantaría trabajar con él de algún modo", contó McIntosh a El Comercio. Como la actriz que originalmente interpretaría a la señora Terrier tuvo que darle prioridad a otro proyecto, había un cupo libre y McIntosh lo tomó de buen gusto.

McIntosh: “Me enviaron este guion loco que, para ser honesta, no puedo decir que entendí en su totalidad porque creo que mucho del mismo era cultural, pero amé la imaginación y originalidad, y me encantan las ideas locas y esta era lo suficientemente loca para hacerme creer en ella. Luego vi la anterior película de Álvaro (”El destino no tiene favoritos"), la cual amé, y dije que me encantaría trabajar con este sujeto. Les gustó mi trabajo y entré. Estuve en un avión hacia Perú la semana siguiente".

McIntosh, quien habla español por haber pasado su infancia en Colombia, tiene tantos recuerdos de Perú que, nos dice, podría escribir un libro al respecto. “La filmación fue divertida y el set estaba lleno de personas amigables, divertidas y con buen humor que trabajaron duro. Conocí a muchas personas maravillosas, talentosas y cálidas como Alessandra Petersen, la diseñadora de vestuario, y nos volvimos muy amigas rápidamente; ella abrió la puerta de Lima para mi. ¡Comimos muy bien! También pasé mucho tiempo caminando sola por la ciudad, explorando”.

Mcintosh, detrás de las cámaras de "La Cosa". Foto: Difusión.

UNA COMEDIA DE ENREDOS

Álvaro Velarde cuenta que, por falta de dinero, “La Cosa” solo se exhibió en festivales. Pero él no se rindió y decidió darle nueva vida a la criatura, aunque no en cines comerciales: se estrenará el 16 de febrero en el Teatro Británico y contará con efectos en vivo, una “experiencia sensorial”, en palabras del director.

“La Cosa” es la historia de un amor no correspondido durante décadas, el cual desencadena la venganza de una mujer contra el dueño de un hotel que intentará, como sea, salir de sus deudas. Los malentendidos no faltan.

“La película tiene una estética que hace muchos guiños a bastantes cosas, entre ellas a las películas se serie B antiguas. (…) Tiene una dirección expresionista”, indicó el director.

¿CÓMO VER ‘LA COSA’?

Teatro Británico (16 de febrero al 1 de marzo)

Teatro Julieta (20 de febrero al 28 de marzo)

CCPUCP (del 5 al 15 de marzo)

Teatro de la Universidad del Pacifico (del 4 al 26 de abril, solo sábados y domingos).

(Entradas a la venta en Teleticket)

