¿Por qué estás leyendo este artículo? Porque te interesa “Better Call Saul”, claro. También porque has hecho otras cosas antes que, de manera concatenada, te llevaron a interesarte por la historia del abogado Jimmy McGill (Bob Odenkirk). ¿Dónde lo estás leyendo? ¿Qué cosas dejas de hacer para ello? Cada pequeño acto, cada decisión en tu vida tiene consecuencias; pero no todas son inmediatas.

“Better Call Saul” 5x02 (“50% Off”) quiere mostrar el proceso que lleva a un acción pequeña a reflejarse en consecuencias graves. Jimmy, al ofrecer sus servicios como abogado con descuento, se topó con Arlo y Sticky, dos ladrones de poca monta que interpretaron el mensaje como una invitación a delinquir.

Y delinquir es lo que hacen, sea robar un gnomo de jardín o arrebatarle las compras del día a una mujer; todo vale para ellos con tal de conseguir dinero. En uno de sus viajes para reabastecerse de droga, llaman demasiado la atención y, si bien no son capturados, hacen que la Policía le ponga las manos a Krazy-8 (Max Arciniega); uno de los intermediarios del clan Salamanca.

LAS AVENTURAS DE JIMMY

Volveremos a tales consecuencias más adelante. Primero consideremos que, con los descuentos, así como el lugar al que fue a buscar clientes, Jimmy ahora tiene varios clientes a los cuales defender bajo su nuevo nombre legal: Saul Goodman, para lo cual necesita deshacerse de ellos tan rápido como los contacta. Para él no se trata de trabajar para personas, sino de hacer todo lo necesario para ganar dinero.

Y el sistema le funciona gracias a su conocimiento del aparato legal de Nuevo México, así como sus tácticas para manipular a los demás, incluyendo a una jueza para que -atrapados ambos por “accidente” en un ascensor- lleguen a acuerdos para los clientes de Jimmy no vayan a prisión o, por lo menos, no estén mucho tiempo privados de su libertad.

Entre un caso y otro Jimmy se revela más como alguien dispuesto a hacer lo incorrecto por más que le aconsejen lo contrario, donde la voz de la razón termina siendo Kim Wexler (Rhea Seehorn), quien ya ni siquiera se muestra indignada al conocer las andanzas de su amigo/pareja/confidente. Ambos comparten un momento tierno en la eventual visita a una casa que Jimmy quiere que compren juntos, pero ella no está del todo convencida.

LA TRAMA DE LOS NARCOS

Puede que el personaje menos trabajado de todo “Better Call Saul” sea Nacho Varga (Michael Mando), quien reaccionan más ante los estímulos y no consigue ser dueño de su propio destino; siempre atrapado entre los designios de alguien más poderoso. Por un lado lo presiona el clan Salamanca, por otro el naciente imperio de Gus Fring (Giancarlo Esposito).

El arresto de Krazy-8 es lo que Nacho necesita para ganarse la confianza de Lalo Salamanca (Tony Dalton) y así conseguir información para Fring. Lo hace primero arriesgando su vida para recuperar un alijo de droga (en la secuencia más tensa del episodio), lo cual a su vez lo lleva a una misión distinta.

Pero no solo los narcos ponen el riesgo en “Better Call Saul”. También tenemos la historia de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), quien abre un poco su corazón, pero no del modo correcto. Cuando le grita a su nieta, furioso porque ella le preguntó por su padre fallecido (hijo de Mike), no podemos sino sentir algo de empatía con este hombre que, a pesar de los golpes que ha sufrido, todavía puede sentir algo.

Y no solo por el siempre presente dolor de la muerte de su hijo, sino por llevar en la conciencia lo ocurrido con Werner Ziegler (Rainer Bock); cuya muerte ha puesto en alerta a Lalo sobre la construcción secreta; situación que, a su vez, lleva a que Gus Fring extorsione a Nacho.

EL CÍRCULO SE CIERRA

Con la desconfianza entre narcos ya avanzada, al igual que el plan de Gustavo Fring para Lalo Salamanca, Jimmy termina en la mira de Nacho para ser el que libere a Krazy-8. El helado que debe tirar al suelo es solo la primera de muchas circunstancias en las que sus acciones terminarán por alcanzarle. Porque de ser casi secuestrado en una calle de Albuquerque a trabajar en un Cinnabon de Omaha hay un solo paso.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “Better Call Saul” todos los martes por Netflix.

