"Vikings", temporada 6: ¿por qué será la última entrega?

La quinta temporada de "Vikings" terminó el 30 de enero con el enfrentamiento por Kattegat entre Ivar (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig), y si bien History Channel ya prepara la sexta entrega, también anunció que será la última de la serie. Sin embargo, no será el final definitivo del drama histórico, ya que su creador Michael Hirst, la cadena y la productora MGM están en conversaciones para desarrollar un spin-off.

Pero, ¿por qué se decidió que la sexta temporada sea la última? En una entrevista con Variety, el creador del show, Michael Hirst, dijo que su idea siempre fue terminar en este punto. "Siempre supe donde quería llevarlo y más o menos dónde terminaría si me daban la oportunidad. Lo que yo intentaba hacer era escribir la saga de Ragnar Lothbrok y sus hijos. Tras seis temporadas y 89 episodios, es lo que siento, finalmente, que he hecho".

“Dejamos de filmar el último episodio en noviembre del año pasado y sentí que había dicho todo lo que tenía que decir sobre Ragnar y sus hijos. Le conté a mi saga, y tuve la suerte de que MGM e History me dieran esa oportunidad. No tenía ninguna razón para querer continuar más allá de eso. Pero, hay 20 nuevos episodios por venir. Visitamos tres mundos nuevos en esos episodios, pasamos por grandes tragedias y gran heroísmo, y si tienes lágrimas por llorar, prepárate para llorar mientras miras la temporada 6. Estoy muy orgulloso del programa. Hice lo que quise hacer, esa es la verdad”, agregó.

Bjorn recuperó Kattegat (Foto: Vikings / History Channel) History Channel

Hirst también contó que la sexta temporada de "Vikings", que se estrenará en el 2019, tendrá nuevos y espectaculares escenarios. “No quiero que la gente piense que el programa terminará pronto porque no lo es. Más adelante este año veremos la primera parte de la temporada 6. Estoy desesperado por que la gente lo vea porque es el episodio más ambicioso e intensamente emocional de ‘Vikings’”.

“Cada temporada pongo nuevos retos para la producción y siempre los cumplen. Cada temporada subo la apuesta y siempre lo hacen, sea lo que sea, les pido que hagan. Mucho de lo que filmamos es real, no es CGI, y la forma en que la producción logra darse cuenta de lo que pongo en el papel es trascendental. Es increíble, es fantástico. Así que tenemos nuevos mundos, nuevos paisajes, nuevos personaje ... y el alcance parece ser más grande. Como son muchos los problemas. Ahora estamos en el escenario mundial con los vikingos, por lo que todo es más grande y más significativo”, aseguró el creador de la serie de History, que Fox Premium emite en América Latina y TNT en España.

SPIN-OFF DE "VIKINGS"

De acuerdo con Michael Hirst, hasta el momento se sopesa la idea de una continuación, pero él no estaría muy involucrado. "Significa que, si la hacemos, estará conectada con mi saga. No tiene por qué incluir necesariamente los mismos personajes. No puedo entrar en más detalles que eso, pero para los fanáticos del espectáculo será un disfrute continuo de la experiencia de los vikingos".

Ivar ordena quemar vivos a los hombres de su hermano (Foto: History)

Sobre este nuevo proyecto han surgido varios rumores, uno de ellos señala que podría relatar la vida de los vikingos que han muerto en la serie, incluso la han titulado "Valhalla". Sin embargo, el autor descartó adentrarse en territorios sobrenaturales.

“En algún momento, ‘Valhalla’ se convirtió en una broma con el estudio, porque parecía que estaba matando a tantos personajes importantes que tendría que hacer otro espectáculo llamado ‘Valhalla’ y recuperar a todas las personas a las que había matado. No creo que eso funcione porque te digo algo. Lo que se suponía que iba a pasar en Valhalla, según las sagas, era que todos los guerreros muertos festejarían y beberían con los dioses todas las noches en el salón de Valhalla, y por la mañana todos entrarían al gran patio y pelearían y se matarían el uno al otro. Luego volvían a entrar, festejaban y bebían de nuevo. No hay suficiente historia”, sentenció Hirst.