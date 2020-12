“WandaVision”, la nueva serie protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision), liberó un nuevo tráiler durante el bloque de Marvel Studios en la conferencia para inversionistas que realizó Disney.

El arte visual de la serie estaría inspirado en el cómic “Vision”, escrito por Tom King, donde el personaje de Paul Bettany crear una familia de seres artificiales como él; lo cual no es visto con buenos ojos por sus compañeros.

Sin embargo, el nuevo avance de la serie “WandaVision” muestra que ambos superhéroes deciden luchar por su hogar. Además, los poderes de Wanda saldrán a relucir en una escena que muestra la aparición de la Gema de la mente.

Todo mientras también se presenta a la versión adulta de Monica Rambeau y los otros personajes que formarán parte de esta historia que se contará mediante episodios inspirados en sitcoms de distintas épocas.

“WandaVision” será una de las primeras series del Universo Cinematográfico de Marvel en llegar a Disney+. Otras historias ya en preparación son “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. No obstante, el servicio tiene más historias en preparación.

Entre las series que Marvel Studios lanzará a futuro se encuentran “Ms. Marvel”, basada en el cómic que presentó a la primera heroína musulmana de Marvel; “She Hulk”, protagonizada por la abogada Jennifer Walters; y “What If”, que mostrará realidades alternativas de lo visto en las películas de la saga.

