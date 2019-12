El cineasta Kevin Feige se presentó en la CCXP 2019 para mostrar a todos los fanáticos los nuevos adelantos de la serie ″Wandavision”. En imágenes se puede ver a Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Paul Bettany (Vision) en una fotografía ambientada en los años 40 de los Estados Unidos.

Como se recuerda, la nueva serie de Marvel se emitirá de manera exclusiva por Disney+ y aún no cuenta con fecha de estreno. Feige también aprovechó para mostrar nuevas imágenes de “The Eternals”, “Black Widow” y la serie “The Falcon and the Winter Soldier”.

Sobre “WandaVision” indicó que el personaje será llamado por primera vez en el MCU como “Scarlet Witch”, además de confirmar que el universo tendrá algunos cambios que servirán de ayuda para adaptar de una mejor manera las siguientes fases del Universo Marvel.

Primera imagen de Elizabeth Olsen y Paul Bettany en la serie "Wandavision". (Captura de pantalla)

Kevin Feige sorprendió a todos los presentes al mostrar un pequeño adelanto de “The Eternals”. El proyecto cuenta con la participación de Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Barry Keoghan y Gemma Chan.

Como se recuerda, la cinta de “The Eternals” tendrá lugar a lo largo de 7 mil años y veremos a los celestiales haciendo uso de sus verdaderos y enormes poderes, además de que saldrán los desviantes, pero con un aspecto distinto al cómic.

Adelanto de "The Eternals" fue presentado en el CCXP de Brasil. (Captura de pantalla)