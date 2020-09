Thanos le arrancó la Gema de la mente a Vision al final de “Avengers: Infinity War”, lo cual significó su muerte. Y mientras la mayoría de héroes volvió a la vida en “Endgame”, eso no ocurrió con el robot. La situación podría cambiar en “Wandavision”, serie de próximo estreno que lanzó su primer adelanto.

Difundido originalmente en el canal ABC mientras se emitía la ceremonia del Emmy 2020, el adelanto de la serie muestra a Wanda (Elizabeth Olsen) y a Vision (Paul Bettany), quienes parecieran habitar una comedia de TV de los años 50. Si te confunde lo que ocurre en la pantalla, no te preocupes. Este tráiler no está hecho para entenderlo, sino para todo lo contrario.

El estilo visual de la serie parece tomar inspiración del cómic “Vision”, escrito por Tom King, donde el robot de Marvel crear una familia de seres artificiales como él; lo cual no es visto por buenos ojos por sus compañeros héroes.

“Wandavision” será una de las primeras series del Universo Cinematográfico de Marvel en llegar a Disney+. Otras historias ya en preparación son “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. No obstante, el servicio tiene más historias en preparación.

Entre las series que Marvel Studios lanzará a futuro se encuentran “Ms. Marvel”, basada en el cómic que presentó a la primera heroína musulmana de Marvel; “She Hulk”, protagonizada por la abogada Jennifer Walters; y “What If”, que mostrará realidades alternativas de lo visto en las películas de la saga.