Tras ser rumoreado durante varios meses como el próximo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Kang el Conquistador (Kang the Conqueror en su idioma original) finalmente fue reportado por más de una fuente de fiar como parte de la Fase 4 de la franquicia.

Tanto Deadline como The Hollywood Reporter informaron que el actor Jonathan Majors (“Lovecraft Country”) fue contratado por Marvel Studios para encarnar a Kang en la próxima película de Ant-Man, que protagonizarán Paul Rudd y Evangeline Lily. Aún no está claro si después de este filme aparecerá en algunos otros.

Programada para el año 2022, “Ant-Man 3” será dirigida por Peyton Reed (“Ant-Man”, “Ant-Man and the Wasp”) a partir de un guion de Jeff Loveness (“Rick and Morty”). Reed había dicho a finales de agosto, en una entrevista que concedió a “The Jess Cagle Show”, que la próxima aventura de Scott Lang (Rudd) sería “mucho más grande y extensa que las dos primeras”. Con la inclusión de Kang, ahora todo tiene sentido.

¿QUIÉN ES KANG?

En principio, Kang es un malvado viajero del tiempo, creado por Stan Lee y Jack Kirby y presentado por primera vez en 1984, en el #8 de “The Avengers”, de Marvel Comics. A lo largo de su historia, Kang ha estado involucrado en algunos de los eventos más grandes de la marca y se ha relacionado con otros grandes villanos como Doctor Doom y Thanos. También se ha enfrentado a decenas de figuras de Marvel, desde los Cuatro Fantásticos hasta Spider-Man.

HISTORIA Y ORIGEN DE KANG

El nombre real es Kang es Nathaniel Richards, un supuesto descendientes del padre de Reed Richards (Sr. Fantástico) y genio del siglo 30 en Tierra-6311, que recoge y perfecciona la tecnología de Victor von Doom para viajar en el tiempo y a través de dimensiones.

Convertido en viajero, su primer destino es el antiguo Egipto de Tierra-616 -el hogar de la mayor parte de las historias de Marvel Comics-, donde se convierte en el faraón Rama-Tut y a donde llega para reclamar como su heredero a En Sabah Nur, el mutante destinado a convertirse en Apocalipsis, aunque sus planes son frustrados por los Cuatro Fantásticos, que accidentalmente habían sido enviados a esta misma época.

Derrotado, viaja posteriormente al siglo XX para conocer a Doctor Doom, a quien cree su antepasado, y desarrolla una armadura basada en la suya para comenzar a llamarse Centurión Escarlata, nombre con el que enfrenta y pierde ante los Vengadores.

Cuando intenta regresar al siglo 31, Nathaniel Richards comete un error de cálculo y llega a una Tierra devastada, mil años después de su tiempo, pero lejos de darse por abandonado, encuentra una oportunidad y conquista este residuo de la Tierra y luego el resto de la galaxia a partir del control de unas armas futuristas. Desde entonces se hace llamar Kang el Conquistador y se pone como propósito apoderarse de la edad moderna, cuando la Tierra es fértil, aunque plagada de superhéroes.

Desde su introducción, Kang ha tenido varios nombres, además de haberse presentado varias versiones de él por su condición de viajero interdimensional. Su rango de acción ha estado sujeto principalmente al universo de la Tierra-616.

PODERES DE KANG EL CONQUISTADOR

La armadura de Khan es tecnología del siglo 40 (Foto: Marvel Comics)

Por propio derecho, no tiene habilidades sobrehumanas, más allá de su cerebro. Kang es un supergenio, experto en historia, física e ingeniería, capaz de viajar en el tiempo sin generar divergencias. Posee, además, los conocimientos y experiencia de todos sus homólogos del multiverso. Su voluntad también es inquebrantable, al punto de cambiar su destino como Inmortus.

Gracias a sus viajes ha recolectado armamento futurista como la tecnología que rescató del siglo 40, incluida una armadura que además de mejorar su fuerza, proyecta energía, hologramas y campos de fuerza. Teóricamente, tiene acceso a la tecnología de cualquier tiempo y cualquier mundo.

Kang tiene más de 70 años cronológicamente, pero como el proceso de envejecimiento es más lento en su era, parece de 40 años. También es mucho más resistente a la radiación que los humanos de la era moderna.

OTROS NOMBRES DE KANG EL CONQUISTADOR

Immortus , una versión alternativa de Kang que reside en Limbo, una de las tantas dimensiones de Marvel Comics, y a la que escapa para no convertirse en un peón de los Guardianes del Tiempo.

, una versión alternativa de Kang que reside en Limbo, una de las tantas dimensiones de Marvel Comics, y a la que escapa para no convertirse en un peón de los Guardianes del Tiempo. Iron Lad , una versión adolescente de Kang que conoce su malvado futuro y que trata de detenerlo sin éxito.

, una versión adolescente de Kang que conoce su malvado futuro y que trata de detenerlo sin éxito. Rama-Tut , el alias que usó cuando gobernó el antiguo Egipto.

, el alias que usó cuando gobernó el antiguo Egipto. Victor Timely, el nombre que emplea cuando se retira y gobierna Timely, Illinois, como alcalde en 1910.

KANG EL CONQUISTADOR EN “ANT-MAN 3”

Jonathan Majors ha sido elegido para encarnar a Khan el Conquistador (Foto: HBO)

De acuerdo con los primeros reportes, la versión de Kang que será presentada en "Ant-Man 3″ podría diferir de su par del cómic, aunque al menos Deadline da por descontado que será uno de los villanos centrales de la franquicia más allá de este título.

Otros detalles todavía son desconocidos. Marvel Studios se ha negado por el momento a realizar comentarios al respecto.

