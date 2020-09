Jonathan Majors tendrá un rol importante en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al incorporarse a la próxima película del superhéroe Ant-Man. Según Deadline, aunque todavía no se ha revelado oficialmente qué papel tendrá la estrella de “Lovecraft Country”, fuentes cercanas a la producción señalan que este sería el supervillano Kang el Conquistador.

Un viajero del tiempo del siglo XXX y un posible descendiente de Reed Richards de los Cuatro Fantasticos, Kang es uno de los villanos más poderosos del universo Marvel, manipulando las líneas de tiempo para crear imperios y amasar poder. Ha sido un frecuente oponente de los Vengadores.

Para Majors, este es un nuevo hito para una carrera que despegó después de lograr el rol protagónico de la cinta “The Last Black Man in San Francisco”, trabajo que le valió nominaciones a tanto los premios Gotham y los Spirit Award. Este año, además de su críticamente aclamado rol como Atticus Black en la serie de HBO “Lovecraft Country”, partició en la cinta de Spike Lee “Da 5 Bloods” para Netflix. Actualmente también está trabajando en el ‘western’ “The Harder They Fall” en la que compartirá la pantalla con actores como Idris Elba y Regina King.

Se cree que Jonathan Majors interpretará al villano Kang el Conquistador en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel)

Todavía no hay muchos detalles sobre la tercera entrega de “Ant-Man”, confirmada en noviembre de 2019 y con una fecha tentativa de salida para 2022. Se sabe que Peyton Reed, a cargo de las dos películas anteriores, regresará a la silla a la silla del director, mientras que el guion estará a cargo de Jeff Loveness en su primer trabajo en el MCU. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, será productor ejecutivo de la película.

Mientras tanto Paul Rudd, quien interpreta a Scott Lang/Ant-Man, y Michael Douglas (Hank Pym) han confirmado su regreso a la nueva película, mientras que se espera que Evangeline Lily (Hope van Dyne) también regrese a la nueva cinta.

