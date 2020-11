“WandaVision” finalmente tiene una fecha de estreno en Disney+: 15 de enero de 2021. La serie, protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision) será la primera producción ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel que llega al servicio de streaming de la Walt Disney Company.

El portal The Verge fue el primero en dar a conocer a la noticia, sorprendiendo a los que esperaban que “The Falcon and the Winter Soldier” fuera la primera de las series de Marvel en ser estrenada. Sin embargo, postergaciones causadas por la pandemia del coronavirus causaron que la serie, protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie viera su fecha de estreno fuera cambiada.

Cronológicamente, “WandaVision” está situada después de los eventos de “Avengers: Endgame”, con Wanda y Vision finalmente viviendo el sueño americano de una vida suburbana, alejados del conflicto.

No obstante, la preponderancia de lo que parece ser situaciones sacadas de ‘sitcoms' clásicas hace que nuestros protagonistas sospechen que no todo es lo que parece.

Aunque la serie se enfocará principalmente en los personajes de Wanda y Vision, esto no significará que la serie no tendrá importancia para el resto del Universo Cinematográfico de Marvel, y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya adelantó que los eventos en “WandaVision” tendrán un efecto directo en los sucesos de la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, a estrenarse en marzo del 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina