Bailando 2018 - Showmatch: Sofi Morandi y Julián Serrano ganaron la final del concurso | VIDEO

Los actores Sofía Morandi y Julián Serrano se coronaron campeones del programa "Bailando por un sueño" ("Showmatch") que conduce Marcelo Tinelli en la televisión argentina (El Trece).

La pareja obtuvo el 50.86 de las preferencias del público versus un 49.14% de votos logrado por la pareja conformada por Jimena Barón y Mauro Caiazza.

"Esta ha sido una de las votaciones más ajustadas de la historia de este programa", manifestó Marcelo Tinelli antes de revelar el resultado.

La final del "Bailando" estuvo marcada, nuevamente, por la emotividad y las confesiones de sus participantes e incluso del conductor del espacio.

El experimentado presentador hizo un extenso mea culpa sobre algunos de los contenidos de sus programas pasados. Esto a raíz de la corriente feminista que se presenta no solo en Argentina sino en el resto del mundo.

"Este cambio que estamos viviendo los que venimos de una generación diferente donde por ahí hacíamos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás. La verdad que eso nos hace aprender, ser mejores personas, y está buenísimo. Me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer. Y nosotros día a día intentamos hacer un montón de cambios y que lo diga una persona como tú, que estás aquí, que tiene activa participación en todos los movimientos para el empoderamiento de la mujer... y aprendemos, y decimos gracias. A mí me enseñan las mujeres de mi casa a ser mejor persona. Hay un montón de cosas que uno ha hecho por ahí en su momento y hoy no las haríamos ni en pedo. Uno siente un cambio grande, un compromiso con ello", manifestó Marcelo Tinelli.

El presentador anunció que "Bailando" volverá el 8 de abril del año 2019. Será para celebrar, además, sus treinta años de carrera en la televisión.