La Avispa fue la nueva eliminada del reality chileno y a través de su cuenta de Instagram pusieron al descubierto la identidad del personaje donde muchos de los seguidores quedaron impactados al ver quién estaba detrás del disfraz.

El programa dirigido por Julián Elfenbein pone a distintas celebridades a competir caracterizadas de un personaje con disfraces llamativos, coloridos y de un gran tamaño, quienes demostrarán todo su talento en el canto para convencer a los jueces. Los evaluadores y el público, deberán averiguar quién se esconde detrás del personaje.

Los jurados son: Cristián Riquelme, ex jurado de Yo Soy; la periodista y conductora de Chilevisión Noticias, Macarena Pizarro; la actriz de cine, teatro María Elena Swett; y el periodista y conductor de televisión Cristián Sánchez.

¿Quién es la Avispa?

Este martes, el reality puso al descubierto a la sexta participante y al ser desenmascarada, resultó ser nada más y nada menos que la conductora de El Discípulo del Chef, la querida Emilia Daiber.

“¡Impactadísimos! ¿Sospechaste que @emiliadaiber era la famosa tras el disfraz de Avispa? La periodista y conductora de TV habló sobre su grandiosa experiencia en #LaMáscaraCHV y dio detalles de los desafíos que enfrentó en la competencia”, decía en la descripción de la publicación de la página oficial del canal.

Una grata experiencia

La animadora agradeció al programa por la oportunidad de haber sido parte del reality y señala que su experiencia fue única: “Me encantó explorar esta veta como más artística y musical”, expresó muy emocionada, destacando lo mucho que le gusta cantar.

Complicaciones con el traje

Lo más difícil fue el disfraz pues tuvo algunas complicaciones e indicó que habían piezas que se ensamblaban por separado: “Todo se saca. Entonces cuando bailaba, de repente se me soltaba el corsé o salía volando una patita”, contó.

“No podía perrear como La Muñeca que hoy me ganó… pero es muy lindo este traje, así que no me quejo, yo lo amo”, mencionó. Además, reconoció que su eliminación en el reality fue justo ya que su contrincante se esforzó mucho en el escenario.

“Canta maravilloso y siento que es una mujer de show. Así que yo creo que ella merecía quedarse”, aseguró.