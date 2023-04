8 / 11

El Museo también alberga la colección más grande e importante de restos humanos prehispánicos del país, ya que hay fardos funerarios, momias, esqueletos, cráneos y partes de esqueletos de diversos periodos cronológicos, los cuales datan desde el periodo lítico (13000-7000 a. C.) hasta el periodo inca (1400-1532 d. C.). Además, dicha colección fue agrupada y recuperada gracias a Julio C. Tello en sus expediciones científicas en Paracas, Nasca, Marañón y Makatampu. (Foto: MNAAHP)