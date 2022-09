4 / 11

Como no podía ser de otra forma, Beyoncé fue parte de uno de los spots publicitarios más caros en la historia de la televisión. Al lado de grandes estrellas de la música de principios de los 2000 como Britney Spears, Pink y Enrique Iglesias, la cantante norteamericana protagonizó una verdadera pieza cinematográfica que tomó como escenario el histórico Coliseo de Roma. A ritmo de 'We will rock you' este comercial marcó un momento icónico en la cultura pop. (Fotos: Pepsi).