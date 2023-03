Muchos dicen que Camilo y Evaluna Montaner son la pareja perfecta. Cómo no creerlo si el romanticismo que desbordan todo el tiempo ha llegado a derretir hasta a los más reacios corazones que parecían haber perdido la fe en el amor. Pero como no todo lo que brilla es oro, necesitábamos ver qué hay más allá de lo que ven nuestros ojos (y las redes). A propósito de la llegada de Camilo a Lima para su concierto parte de su gira musical “De adentro pa’ fuera”, conversamos con la psicóloga y terapeuta de parejas, Massiel Martel, para conocer todo lo que hay detrás de una de las relaciones más sólidas y queridas del medio.

Desde que se conocieron en el 2014 en un evento de champús, Camilo y Evaluna empezaron una historia de amor que fueron sellando a través del tiempo con un matrimonio y la llegada de su hija Índigo. Pero lo más curioso de esta relación que todo el mundo vio florecer desde sus cimientos es que, durante los 8 años que llevan juntos, no se han visto envueltos en los usuales escándalos que atraviesan muchas parejas famosas del medio. Las infidelidades, las peleas y cualquier otro problema de pareja parecen ser palabras desconocidas para Camilo y Evaluna.

Pero no todo es tan simple como parece. Lejos de todo el furor por el ideal de pareja en el que se han convertido ahora, hay muchos temas detrás que hacen más fácil entender cómo es que los padres de Índigo lograron consolidar una relación estable aunque estén expuestos 24/7 a la opinión pública. Para eso, la psicoterapeuta Massiel Martel nos explica por qué una pareja como la de ellos atrae tanto al publico.

(Foto: IG @evaluna)

“ Mientras que otras personas mantienen su relación privada, él hace exactamente todo lo contrario: tiene canciones con su esposa, hacen conciertos juntos, suelen ir a los eventos juntos. Eso hace que las personas se sientan identificadas con este nuevo prototipo de pareja que muchas chicas quieren, sobre todo, de las nuevas generaciones ”, afirma.

Mostrar libre y naturalmente el afecto y cariño que se tienen es una de las claves para entender porqué hay tanto ‘hype’ por la pareja. Eso y lo que sienta las bases de toda relación amorosa: la igualdad y el respeto . Más allá de la primera capa de azúcar, está la forma en la que perciben al otro de forma publica. Esto es, la forma en la que hablan del otro en los medios o redes sociales.

Además de lo mucho que Camilo resalta las cualidades de su esposa, también ha expresado (públicamente) lo importante y valiosos que son estos valores para él. Algo que jugó a su favor porque su popularidad se incrementó a raíz de la forma en que habla de su relación con Evaluna, según la experta.

Y justamente este reconocimiento público de la igualdad y respeto como las bases de una relación es lo que termina de encantar a mujeres como Evaluna, de acuerdo a la psicóloga. “La mujer se ha ido introduciendo dentro del mundo social, laboral, académico y económico. Y entonces se da cuenta de que ya no tiene los roles de antes de “estar en la sombra”, sino que ahora toma un poco más de protagonismo. Busca mucho esta igualdad y este respeto”, explica.

(Foto: IG @evaluna)

Camilo, el nuevo ‘hombre ideal’

La forma en que Camilo trata a Evaluna supone un reflejo del cambio a nivel cultural. Al ir desapareciendo los roles de género impuestos por una sociedad tradicionalmente machista, hombres como Camilo tienen la oportunidad de desarrollar su mundo emocional y estar dispuestos a hablar abiertamente sobre ello. La barrera entre las polémicas “energía masculina” y “energía femenina” que antes daba pie a que se estereotipen los roles de género ahora se empieza a disipar.

Según la especialista en parejas, Camilo rompe con el prototipo del “hombre masculino”. Algo que llega a convertirse en un punto a su favor gracias a su muy expresivo lenguaje del amor. Le declara su amor públicamente a Evaluna con total libertad cada vez que quiere. “ Eso a muchas mujeres les resulta bastante importante porque no se han sentido suficientemente valoradas, queridas, aceptadas y tratadas como iguales ”, revela la psicóloga para explicar cómo es que atrae tanto este nuevo ideal de hombre que impone el cantante.

Aún así, existe un grupo de personas que se resiste a creer que el amor de Camilo hacia Evaluna es saludable. Una reacción que la psicóloga identifica como instintiva y heredada, pues si invertimos los comportamientos de Camilo y Evaluna, nadie se estaría quejando. Lo que muchos califican como ‘obsesivo’ por parte de Camilo, si se ve en Evaluna sería ‘dulce’ y ‘tierno’. Ahora bien, claro está que el lenguaje del amor no es igual para todos. Algunos pueden rechazarlo automáticamente y no necesariamente porque lo consideren malo, sino porque no es lo que a ellos les atrae.

(Foto: IG @evaluna)

Camilo y Evaluna, la ‘pareja ideal’

Si bien Camilo y Evaluna se han convertido en el nuevo ideal de pareja, no significa que tengan una relación perfecta. Es más, ellos mismos han confirmado la famosa y tan necesaria frase ‘no todas las parejas son tal y como se muestran en redes’. Pero no porque la vida que muestren sea una farsa (el mundo no es blanco y negro), sino porque prefieren trabajar ciertas cosas a nivel personal.

Hace un par de años, durante el podcast “En la sala con Evaluna” de Amazon, ambos revelaron que acuden a terapia de pareja para cuidar de su salud mental . “Siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos”, indicó Evaluna en ese entonces. Dirigiéndose a Camilo, también resaltó las oportunidades de comunicación que él suele fomentar en la relación. “ Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas . Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, añadió.

Aún así, con toda la solidez y estabilidad emocional que destila la feliz pareja, es importante no olvidar que si tu relación no es como la de ellos, no tienes porqué sentirte mal. De acuerdo a la terapeuta de parejas, el que las parejas mediáticas elijan no mostrar las dificultades que atraviesan (que podría abordarse como una crítica), no quiere decir que no las tengan. “Las discusiones, las diferencias y los momentos incómodos también son parte de una relación saludable y no todo tiene que ser perfecto”, recuerda.

Así que si tú te encuentras en una relación, en lugar de compararla con la de Camilo y Evaluna, lo mejor será rescatar los valores y las cualidades que la psicoterapeuta rescata de esta famosa pareja: la igualdad, el respeto, la comunicación y las ganas de trabajar en su salud mental (tanto a nivel personal como de pareja).