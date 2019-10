La relación entre Sergio Galliani y Connie Chaparro se mostró muy sólida desde su inicio. A pesar de las críticas que recibían por la marcada diferencia de sus edades, ella nunca tuvo reparos en defender su noviazgo. Sin embargo, en #Dilo con Jannina Bejarano, la actriz cuenta que la tomó por sorpresa la determinación del actor cuando le dijo que quería tener hijos con ella. Y aunque ser madre era su sueño de toda la vida, las dudas rondaron su cabeza porque en ese momento Galliani ya era padre de cuatro niñas.

“De hecho tienes un poco de miedo de cómo va a ser”. Era el pensamiento de Connie Chaparro cuando imaginó tener hijos con Sergio Galliani. Y es que su relación arrancó a toda velocidad. En #Dilo, la actriz revela que, con apenas una semana de enamorados, el popular ‘Nachito’ le deslizó la propuesta de tener un hijo con un respetable discurso. “Por si acaso Connie para mí los hijos nunca han sido una carga ni un problema (…) Y tampoco dejaría de tener un hijo contigo”, comparte la actriz. A pesar de considerarlo apresurado, tomó con agrado el gesto de quien dos años más sería su esposo y padre de su único hijo, Nicola. “Yo recién empezaba y él a la primera semana me la puso clara”, comparte risueña.

Las dudas de Connie respecto al pasado de Sergio se esfumaron con el pasar de los meses. Él había pasado mucho tiempo separado y para sus hijas fue positivo saber que su papá constituía un nuevo hogar. A la menor de las hijas del actor la conoció muy pequeña y revela tener una muy bonita relación con ella. “A la que he conocido desde más chica es a Rafaella que ahora está en Alemania y va cumplir 20 años. La conocí a los 9 años, era una bebe como mi hijito”, agrega la actriz.

¡El ampay de la primera cita!

La actriz recuerda que vivió un incómodo momento cuando, hace doce años, el programa de televisión “Magaly TeVe”, mostró un video con imágenes que revelaban la atracción que existía entre Connie y Sergio. Tras la publicación de ese ‘ampay’ los prejuicios no se hicieron esperar. Ya con varios años de casados, la actriz explica cómo lidió con dicha situación.

Todo sucedió cuando ella era conocida por representar el papel de la tierna Jimenita en la miniserie ‘Así es la vida’. Connie y Sergio se vieron expuestos en televisión nacional en su primera cita romántica. La actriz confiesa que en el momento no notó las cámaras que los persiguieron desde la discoteca hasta la puerta de la casa de Galliani. “Yo no me di cuenta hasta que salió por televisión” revela Connie recordando que fue su jefa de prensa la que le avisó por teléfono sobre el destape en Magaly.

Con el apoyo de Sergio, tomó la noticia con soltura, pues ambos eran solteros y en realidad, el ampay solo mostraba a una pareja saliendo como cualquier otra. Sin embargo, la actriz confiesa que el romance se aceleró debido al destape. “Por suerte nos fue muy bien pero ese tipo de cosas son peligrosas porque si estás en un proceso de conocerte con la persona, ya te destaparon” explica.

Para el amor no hay edad

Tras el ampay de los recién enamorados, muchos de los comentarios se concentraron en los 15 años de diferencia que existe entre Connie y Sergio. “A la gente le impresionaba y podía decir muchas cosas, pero mi familia lo tomó bien porque soy una persona muy independiente desde chica”. Connie cuenta en #Dilo que sus padres no se metieron en la relación, pero recuerda lo que su madre le comentó al enterarse “Mi mamá me dijo: tú querías un hombre mayor y seguro, pero ya te excediste, ¿no?”, recuerda entre risas.

Sin embargo, Connie cuenta que Galliani supo ganarse a su mamá rápidamente porque le enseñó a ser muy unida con su familia, “invitaba a mi mamá a todos los estrenos y mi mamá fascinada porque yo venía de una familia no muy tradicional y gracias a él empezamos a salir todos juntos, todo el tiempo”. La polifacética actriz comenta que hasta el día de hoy su familia está más integrada y reconoce que es una de las cosas más bonitas que Sergio ha conseguido dentro de su relación de amor.

La talentosa actriz también compartió en #Dilo cómo su matrimonio, próximo a cumplir 10 años, tiene un equitativo estilo de crianza con su pequeño hijo de ocho años de edad. Además de los juegos del programa improvisó y junto a su dupla en la radio, Angie Palomino.

