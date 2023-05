El anuncio de un embarazo deseado siempre es un momento mágico, único e irrepetible. Por eso, la hija mayor de Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely, Doris, no tuvo mejor idea que compartir la alegre noticia de su embarazo a través de un divertido vídeo en el que utilizó un peculiar audio nada menos que de Tula Rodríguez.

“ Siiiii, seré abuela que emoción!!! ” dijo la popular animadora de Karina y sus amigos al compartir la feliz noticia a través de una historia de Instagram. “ Te amo mi princess, este bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar. Happy Mothers day ”, añadió.

La alegría de Karina forma parte de un momento de júbilo familiar, pues ella y el resto de la familia también se subió al tren de las tendencias y los momentos virales en redes al participar del vídeo con el que su hija mayor, Doris Fundichely, anunció su embarazo. A través de un reel de Instagram, la joven de 23 años sacó su lado más divertido para anunciarlo públicamente de la forma más gen Z posible: con un viral momento de la farándula peruana protagonizado por la popular Tula Rodríguez.

El famoso audio que se volvió viral en redes se origina en las palabras que usó Tula para anunciar su embarazo en el 2008 durante el último bloque de “Esquadron”, el programa que Tula conducía en ese entonces. “Ah, no quiero ni llorar porque es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace algunas semanitas, ‘ups, problemas’ dije. ‘No me viene mi ciclo ¿qué está pasando?’. Obviamente, yo pensé que no podía serlo. Y como adulta y como adultos, con Javier nos cuidábamos porque era parte de. A que no saben: voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo”, fue el discurso que hasta el día de hoy se recuerda como uno de los momentos más icónicos de la TV peruana por la forma en la que la Tula contó una noticia que la tomó por sorpresa a ella y a su recordado esposo Javier Carmona, pues tres años antes el ginecólogo le había dicho que no podía ser mamá.

Al parecer, la hija de Karina Rivera se sintió identificada en cierta medida con la historia, pues comentó “parece chiste pero es anécdota jeje sorpresis” en la publicación de revelación que ahora ronda los 10 mil Me Gusta y cientos de comentarios que la felicitan por su embarazo y la divertida forma en la que eligió contar la feliz noticia.

¿Quién es Doris Fundichely?

Si bien este viral momento hizo que Doris Fundichely ahora encabezara titulares por la original y divertida forma en la que anunció su embarazo, ya había protagonizado algunos otros al ser nombrada por los medios como una promesa artística desde hace un par de años cuando antes de la pandemia solía compartir covers musicales propios en redes sociales, haciendo gala de su talento para el canto.

Nacida el 13 de enero del año 2000, Doris Fundichely es la hija mayor de Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely, matrimonio que llegó a su fin en el 2018 luego de 19 años de relación y dos hijas (Doris y Luciana).

Como una joven de su edad, disfrutaba de ser activa en redes sociales, en especial Instagram, donde compartía momentos memorables de su día a día, sus looks y junto a su enamorado con sus 132 mil seguidores. Actividad que quedó en pausa a finales de marzo y que se retomó un mes y medio después con el anuncio de su embarazo al lado de su pareja, el joven Jaime Luna.

Y aunque mantuvo un bajo perfil en la época de pandemia, ya había debutado en el mundo del entretenimiento unos años antes. Como era de esperarse, se unió a su madre como bailarina en sus shows animados, pero empezó a forjar su propio camino como modelo y actriz. En el 2017, se convirtió en reina de belleza al ganar el título de Miss Chaclacayo Teen luego de enfrentarse a 13 competidoras. En el 2018, hizo su debut en la TV en la secuela de la mítica serie peruana “Torbellino”, aunque no tuvo tanto éxito como la original, finalizando apenas un mes después de su estreno por la cadena Latina Televisión.