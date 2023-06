En pleno 2023, la moda se reinventa. Siendo la segunda industria más contaminante del mundo, aparecen nuevas alternativas de negocio amigables con el medio ambiente. Una de ellas es la compra y venta de ropa de segunda mano, una práctica que en el país aún está dando sus primeros pasos para convertirse en un sistema de consumo con valor. Mar Banhart, creadora de contenido y fundadora de su propia tienda Shop From Mars, nos adentra en el mundo de lo vintage , las thrift stores y la conciencia ambiental para comprender el verdadero valor de la ropa de segunda mano.

“Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre”, dice el dicho que llevó a Mar Banhart a emprender justo en la etapa más desesperanzadora de la pandemia. En la época en la que todo el mundo estaba encerrado y empezaba a perder la motivación, Mar decidió sacudirse de todo el estrés que generó el encierro limpiando su armario. Sí, su ahora exitoso emprendimiento comenzó como una liberadora renovación de armario. Como muchas adeptas a la moda, descubrió que tenía demasiada ropa que no usaba ni pretendía usar porque ya habían cumplido su ciclo de vida junto a ella. En lugar de seguir cargándola o simplemente desecharla, decidió darle una nueva oportunidad a través de una venta de armario.

Poco después, esa iniciativa la impulsó a soñar con su propia tienda de ropa. Y no cualquiera, sino una de segunda mano. Una decisión motivada por el especial afecto que sentía por las prendas de antaño. Esas que casualmente cogía del closet de su abuela para adaptarlas a su gusto cuando apenas era una adolescente y que más tarde fusionó con su máximo referente en términos de estilo, David Bowie. “Me ha gustado la moda desde que era niña. Cuando tuve mi primera computadora, mi primera búsqueda fue ‘fashion’. Encontrar el Fotolog y MySpace fue como abrir la puerta a un mundo que me hizo sentir conectada por primera vez. Encontré mi primera tribu urbana. Había toda esta gente que también usaba la ropa de sus abuelos y usaba la moda como forma de expresión”, cuenta.

Shop From Mars, es el nombre de su propia tienda de ropa, accesorios y calzado de ropa vintage que se distingue por una innovadora propuesta estética , una que no había llegado aún al Perú en ese entonces, pero que estaba segura que triunfaría al igual que en Europa y Estados Unidos, donde asegura que ya se llevaba practicando con éxito desde hace tiempo y a donde revela ir periódicamente para surtir su tienda con únicas piezas vintage. Especial énfasis en el vintage, pues aunque pertenece a la ropa de segunda mano, no significa lo mismo. El primero se trata de piezas con 20 a 100 años de antigüedad, mientras que el segundo prendas que han sido previamente usadas en cualquier momento.

Mientras más se hacía conocida, más comentarios desatinados en redes criticaban su estilo y sus looks, pero Mar siempre hizo caso omiso. (Foto: Mar Banhart)

El comercio de ropa de segunda mano es una práctica que impacta significativamente en tres áreas: economía, estética y ética. Estas conforman un sistema de consumo circular, un ciclo que empieza por una necesidad económica (ahorrar), pasa a ser una tendencia de moda (usar vintage) y termina convirtiéndose en una alternativa sostenible (reducir el impacto medioambiental). Un sistema que Mar ha interiorizado y convertido en una propia filosofía de moda que a través de Shop From Mars y su perfil como creadora de contenido poco a poco está logrando crear una comunidad con una actitud más consciente sobre el impacto que generan sus hábitos de compra.

Y aunque ahora la moda es abordada con más conciencia en el país gracias al esfuerzo de diseñadores y marcas que reivindican lo nuestro; aún está en pañales cuando se trata del sistema de consumo. Mucho más si hablamos de ropa de segunda mano. De acuerdo a Mar Banhart, en comparación a otros países, el Perú aún está muy lejos de convertir esta intención de compra en una sólida práctica basada en la conciencia ambiental y el aprecio por una estética original. En palabras más claras, comprar ropa de segunda mano sigue siendo considerado un símbolo de pobreza y falta de estatus por la mayoría de peruanos.

“A veces entro a TikTok y veo a gente diciendo que la ropa de segunda mano da cáncer, que tiene la energía de un muerto o ‘qué asco, yo nunca usaría ropa de segunda mano, eso es para pobres’. Hay que cambiar la cultura, el chip, y eso es lo que siempre trato de hacer con Shop From Mars”, señala.

El ciclo de consumo circular se presenta como una alternativa más sostenible que abre la posibilidad de cambiar el tóxico sistema de consumo en el que nos hemos visto inmersos en las últimas décadas. (Fotos: Mar Banhart)

Aún así, Mar destaca que no todo es negativo. Existe un sector de los consumidores que está empezando a tomar decisiones de compra basadas en el valor. Conectan con la ropa, generan un vínculo especial (de ahí el uso del término ‘pre-loved’) pues consideran que cada prenda tiene una historia propia detrás. A raíz de esta tendencia, a Mar se le ocurrió la idea de elevar Shop From Mars: dejó de ser sólo una tienda para ser un espacio de discusión de moda enfocado en la ropa de segunda mano. Así nació “ Armario Vintage ”, una sección en sus redes sociales en la que entrevista a influencers y personajes inspiradores en la escena de la moda local. A través de este espacio, da a conocer diversas experiencias con la ropa vintage o de segunda mano, al mismo tiempo que generan nuevos temas de discusión sobre esta práctica como la inclusividad en tallas, la libertad de género, el desarrollo personal a través del estilo propio, entre otros interesantes temas más.

Hoy, Mar sueña con convertir la tienda en una boutique: un espacio conceptual que también inspire a los demás. “ En el Perú no existe una boutique vintage. En Canadá o en otros países, sí. Allá la ropa vintage incluso tiene una apreciación mayor que la de los malls ”, revela.

Durante sus viajes en el extranjero, descubrió que la ropa de segunda era altamente valorada. De ahí que viera potencial para aplicar la estrategia en el territorio peruano. (Fotos: Mar Banhart)