Si hay una película que se ha vuelto de las más esperadas este 2023 es la de Barbie, y es que la nueva entrega dirigida por Greta Gerwig ha generado gran expectativa en todos sus fans, ya que es aquella muñeca rubia la que marcó la infancia de mucho niños alrededor del mundo. Con Ken y sus amigas a su lado, Gerwig ha traído al mundo real ese mundo mágico con el que muchos jugábamos, con la casa de ensueño y lo increíbles outfits que probablemente más de uno quería obtener. Son esos atuendos los que más furor han causado, puesto que desde que Margot Robbie fue anunciada como la protagonista de la película, no ha dejado de sorprender con las prendas que lleva, y su última elección se hizo tendencia por una razón en particular: era el outfit de la primera muñeca Barbie de la historia.

La primera muñeca Barbie salió en el año 1959. (Fuente: Mattel).

Mattel lanzó su primera muñeca en el año 1959 y ella llevaba un look strapless de rayas negras con blanco y tacones negros, un atuendo muy característico de la época que Margot no dudó en imitar. La actriz en su último tour de prensa para promocionar a la película, vistió un vestido ceñido al cuerpo sin mangas con el mismo diseño que llevaba la muñeca y decidió complementar el outfit con unos tacones idénticos y una cola alta con flequillo al lado, también unos lentes de sol cerraron por completo su look de la manera más espectacular. Este gesto causó gran furor en los fans, sobre todo en aquellos que vivieron el nacimiento de la emblemática pieza de Mattel y que han crecido con ella, es así como se evidencia también una gran táctica de publicidad para atraer al público de todas las edades a la sala de cine.

Margot deslumbró con icónico outfit en tour de prensa. (Fuente: Tendencia.com)

Este último atuendo también se dio a relucir en el trailer de la película, en el que el traje fue el protagonista y se hacia una referencia a la entrega “2001: una odisea en el espacio”. En esta escena se veía a Margot Robbie siendo alabada por unos primates. No cabe duda que los trajes que se usarán en la película serán de ensueño, ya que como se ha ido mostrando en los avances del filme los vestidos y atuendos son prácticamente de otro mundo.

El trailer de Barbie mostró el icónico outfit. (Fuente: Ecartelera).

¿Barbie se convertirá en la película del año?

Recordemos que la cinta protagonizada por Robbie y Ryan Gosling, se estrenará este próximo 21 de julio y competirá en las salas de cine con “Oppenheimer”, la esperada película de Cristopher Nolan con la que comparte fecha de estreno y también es una de las más esperadas del año. Es por ello, que los esfuerzos que ha hecho la producción de Barbie han sido sorprendentes, ya que como se ha anunciado en una entrevista con Architectura Digest, Greta Gerwig y la diseñadora de producción afirmaron haber agotado la pintura rosa de la compañía Rosco, hecho que causó furor en las redes sociales.

Así mismo, las acciones de publicidad que se han utilizado han sorprendido a más de uno, ya que el involucrar a artistas como Dua Lipa en la banda sonora con su última canción “Dance the night away”, alquilar la mansión de Barbie en Airbnb o sacar muñecos que recrean a Margot y Ryan como Barbie y Kent, son una increíble manera de generar mayor expectativa, involucrar al público de todas las edades y convertirse en la película del año.