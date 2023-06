La actriz peruana Stephanie Cayo asistió al pre estreno de la nueva película de acción de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth, Tyler Rake 2. La artista de 35 años lució radiante en un atuendo de diseñador de dos piezas y estuvo acompañada de sus sobrinos, Mateo y Facundo Oliva.

Foto: IG @unlunar

Stephanie Cayo asiste a la premiere de la última película de Chris Hemsworth en Madrid

Con un atuendo firmado por la casa de modas americana, Michael Kors, la menor de las hermanas Cayo hizo su aparición en la alfombra roja colocada en plena Gran Vía de Madrid.

El look de la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” consistió de un top strapless texturizado, una falda midi con abertura central y un blazer con dramáticas solapas. Todas las piezas se mantuvieron en tonalidades blancas y fueron complementadas con un relajado peinado inspirado en la tendencia “wolf cut”.

Foto: IG @unlunar

Asimismo, la peruana sorprendió al llegar acompañada de Facundo y Mateo Oliva, los hijos de su hermana mayor, Fiorella Cayo.





Stephanie Cayo habla sobre el nuevo romance de su expareja, Maxi Iglesias

Ayer por la noche, Stephanie Cayo fue una de las invitadas a la premiere de la nueva película de Netflix, “Tyler Rake 2″. Durante el evento, el medio Europa Press le consultó a la actriz por su ex Maxi Iglesias y su nueva conquista, Eva Soriano.

Foto: Redes sociales

“No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir tampoco, no tengo ningún comentario al respecto. Para ser honesta, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco”, mencionó la actriz tras la supuesta infidelidad del también actor español.

Foto: Gtres

A pesar de la pregunta sobre su antigua relación, Stephanie se mostró muy risueña y enfocada en su vida personal. “Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito, estoy contenta. Mi pasado ya pasó, estoy bien, tampoco tengo nada que comentar, son cosas muy privadas, el amor no se busca, te sorprende”.