El programa Audiencias Vecinales, organizado por El Comercio, con el auspicio de la empresa Pluz, realizó ayer su edición numero 20 en el distrito de Bellavista, en el Callao, para que el alcalde Alexander Callán responda diez preguntas sobre su gestión.

Todas las interrogantes, vinculadas a seguridad, gestión de espacios públicos, limpieza pública, fiscalización y transparencia, fueron delimitadas por los vecinos en una audiencia previa en la que participaron más de 60 vecinos.

Aunque la finalidad de la jornada de participación vecinal es que la autoridad distrital responda con plazos concretos cada uno de las interrogantes presentadas, esta vez, Callán no dio fechas en ninguna de las consultas y, en algunos casos, tampoco planteó proyectos específicos sobre los temas consultados.

Esto resulta relevante porque uno de los objetivos de las Audiencias Vecinales es la fiscalización de las promesas que brindan los alcaldes durante la ronda de respuestas. Entre el 2023 y 2024, el emblemático programa recogió 167 compromisos de 18 alcaldes de Lima y Callao. De estos, el 66% se cumplió en el plazo programado y el resto o fue cumplido fuera del plazo o se encuentra pendiente de ejecución.

A la asamblea, realizada en el auditoria del Parque de la Cultura, asistieron más de 60 vecinos. / César Bueno

“Queremos escuchar al vecino, promover la participación, el diálogo, pero también la rendición de cuentas de las autoridades. El seguimiento asegura que los compromisos se cumplan”, explicó Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

Horas después de la asamblea, el área de prensa del municipio de Bellavista informó que todos los plazos de las respuestas son “cuatro meses”.

Como en todos los casos, las preguntas formuladas ayer fueron delimitadas y priorizadas por los propios vecinos de Bellavista en un taller realizado la semana pasada con el liderazgo del equipo de Lima Cómo Vamos. Quienes tengan inquietudes adicionales pueden enviar sus consultas al correo cartas@comercio.com.pe. Las preguntas serán remitidas a la municipalidad distrital.

SEGURIDAD

El alcalde reconoció que la seguridad ciudadana es el tema que más inquieta a los vecinos. De hecho, asistentes a la audiencia contaron a este Diario que ocurren constantes balaceras, como la registrada la noche del último sábado en ciudad del Pescador, que dejó un muerto. Además, solo en el mes de diciembre se reportaron dos ataques de sicarios en el distrito: el asesinato de un hombre de 29 años el 11 de diciembre en del parque Virgen del Carmen y San Martín, y el crimen de un taxista y su pasajera dentro de un automóvil, ocurrido el 28 de diciembre.

Ante ello, Callán dijo que su gestión recuperó los módulos descentralizados de seguridad ciudadana, el centro integral de seguridad ciudadana, instalaron nuevas cámaras de videovigilancia y cuentan com un proyecto de 25 millones de soles para este rubro. “La seguridad también significa recuperar los espacios públicos. Por eso estamos recuperando las canchas, estamos haciendo obras todos los años y haciendo un trabajo preventivo”, dijo.

Este tema fue el eje de dos de las preguntas vecinales. Sin embargo, la respuesta sobre el pedido para instalar una mesa de trabajo con los presidentes de las juntas vecinales de Bellavista no satisfizo a los asistentes. “La pregunta fue directa, pero no respondió. Además ha dicho que nos reunimos con todos los vecinos, pero eso es falsa. Hubo una reunión la semana pasada para los presidentes de las juntas vecinales, pero la mayoría de asistentes no lo era”, dijo el vecino Álvaro Rojas.