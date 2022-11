A pocas horas de empezar la noche de Halloween, miles de personas siguen planificando cuál será su maquillaje utilizando sombras de ojos, labiales y los productos de maquillaje más atrevidos de sus kits de belleza. Sin embargo, hay varios factores que impiden un maquillaje intacto como el sudor, el calor y el tiempo. Por ello, te brindamos consejos para que este dure toda la noche sin descuidar tu piel.

Pasos para realizar un buen maquillaje

Puedes hacer un maquillaje deslumbrando con productos comunes del neceser de larga duración, tan sencillo y creativo que no te tomará mucho tiempo ponerlo en práctica.

1. Preparación de la piel

El paso más efectivo para conservar el maquillaje intacto por horas es aplicarlo sobre el rostro limpio. Durará más tiempo si primero has eliminado restos de suciedad y de otros productos. Limpia bien el rostro y aplica una buena crema hidratante. Una vez realizada la rutina de skincare, es importante aplicar el primer, el cual ayudará a que la base no le haga daño a tu piel. Recuerda que estos pasos son fundamentales para que los cosméticos se fijen mejor y duren más horas.

2. Base y polvos

Existe la falsa creencia de que si aplicamos varias capas de maquillaje conseguiremos que dure más tiempo. Nada más lejos de la realidad, aplica una base que resista a la humedad y el calor. Luego, corrige las ojeras con un corrector de alta cobertura y duración y por último sella el maquillaje con el polvo facial matificante para lucir una piel perfecta durante toda la fiesta.

3. Sombra y máscara

Para comenzar a maquillar los ojos, puedes utilizar delineador a prueba de agua en las tonalidades que prefieras. Asimismo, las sombras son imprescindibles. Aplica diferentes tonalidades para lograr el maquillaje que se desea. Complementa este look con la máscara Legendary, para que tus pestañas luzcan más largas y voluminosas y así lograr una mirada de impacto toda la noche. Recuerda que antes de aplicarlas, debes secar el párpado con un pañuelo de papel y aplicar una ligera capa de polvos sueltos. Esto no solo hará que tu maquillaje dure más tiempo, además hará que tu eyeliner no se corra en un buen tiempo.

4. Piedras y plantillas de maquillaje para Halloween

Ser principiante en el maquillaje para Halloween abruma un poco, en internet encontrarás maquillajes increíbles que sin experiencia nos costaría mucho recrear. Para estos casos existe pedrería adhesiva y plantillas de maquillaje, que elevarán nuestro look.

Sella y aplica

Lo mejor para aplicar los productos es una brocha, si la utilizas, ayudarás a que se cierren los poros y a que el color no se altere. Y si la sombra es de tipo mineral, también puedes humedecer un poco el pincel antes de impregnar el producto y conseguirás un color intenso. Para terminar el look, usa un labial de larga duración y acabado mate. Asimismo, puedes finalizar con un iluminador. Y como toque final sella con spray fijador de maquillaje.