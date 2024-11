El Comercio conversó con Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, sobre la importancia de la inversión que hará la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) de gaseoducto sur en la región.

Ayer tuvimos un anuncio importante que es la inversión que hará TGP en la región, coméntenos el detalle del mismo y los impactros que tendría en la economía regional

El impacto será positivo. En la etapa de construcción son 20 mil puestos de trabajo y en la parte del desarrollo del proyecto son casi 4 mil puestos de trabajo permanentes. Esto impacta a alrededor de 165 mil familias arequipeñas que se van a beneficiar con el gas natural en casa y por su puesto, los ahorros propios, porque la tarifa que hoy paga Lima en un recibo domiciliario o industrial, va a ser el mismo valor, no se va a trasladar el costo de la inversión que son más o menos US$ 2 mil millones.

Quiere decir que lo que se paga en Lima se va a pagar también en Arequipa

Idéntico. Va a ser lo mismo y a esto se suma la importancia del cambio de matriz energética en Arequipa. Hoy día nosotros estamos en una desventaja frente a Lima desde el punto de vista de la industria manufacturera. Las Mypes, que son como 100 mil en Arequipa, se van a beneficiar directamente con el gas natural, la industria pesada, un ramal llegará a Arequipa y el otro va a ir hacia Mollendo y va a terminar en Ilo, Moquegua y Tacna.

Ahora, sabemos la preocupación que tienen en Cusco, pero para todo hay soluciones, hay que conversar. Creo que acá nadie está excluyendo ni un proyecto excluye a otro, se van a tener que complementar en su debido momento.

Pero lo que hoy día está señalando TGP es no solo la inversión, es el periodo que son 24 meses, es inversión privada, así que, obviamente, TGP pide en compensación la extención de la concesión por 10 años más, porque tiene que recuperar la inversión. El Estado peruano no va a desembolsar dinero.

Obviamente hay algunas observaciones que ha hecho Osinergmin, que son válidas. Entiendo que TGP va a hacer un trabajo de levantamiento de las observaciones, pero acá lo importante está en esta iniciativa de los privados que han puesto sobre la mesa US$ 2 mil millones para que el ducto de gas de Camisea llegue a Arequipa en los próximos 24 meses.

Para el 2026.

Si no le bajan la bandera a TGP en los próximos dos o tres meses. Hay un proceso de socializar el proyecto y es una parte que hay que trabajar. El Ejecutivo tiene que tomar la iniciativa desde el punto de vista del Ministerio de Minas.

El ministro Mucho fue censurado

La renuncia tiene que darse porque es parte de los procesos democráticos. Lamento la decisión que tomó el Legislativo porque es netamente política, pero esperamos que la presidente Boluarte tome la mejor decisión con sapiencia y buscando al técnico adecuado para seguir trabajando sobre la política de Estado.

En APEC la presidente señaló con mucho énfasis que el proyecto Tía María tenía confianza sobre la inversión. Son casi US$ 1.800 millones, lo han llevado ya a costos reales y a eso se suma Zafranal, que es otro proyecto minero en la provincia de Cayoma que ya está en ingeniería de detalle y son más o menos US$ 1.600 millones. Entonces, estamos hablando de gas natural, inversión minera que bordea los US$ 5 mil millones incluyendo Pampas del Pongo.

Hay proyectos de irrigación que también están pendientes y que son clave en Arequipa

Majes Siguas ha transferido la titularidad al Ministerio de Agricultura porque las capacidades no se dieron desde el punto de vista técnico para administrar la primera y segunda etapa.

La primera etapa es hacer todo el mantenimiento de túneles y canales, la puesta a punto y la presa de la cuenca intermedia, porque no se hizo mantenimiento en 40 años. Hay una parte que puede colapsar para poder intervenir y la segunda etapa que viene a ser la irrigación, de las 38.500 hectáreas adicionales, a las 20 mil hectáreas con las que hoy día cuenta el proyecto.

¿Qué alcances tiene con Midagri de que avance este proyecto?

Midagri ya hizo la convocatoria de licitación internacional el 12 de noviembre. Entiendo que el 30 de abril, según el cronograma, deben ser abiertos los sobres adjudicados. Sé que hay países interesados, porque eso sería gobierno a gobierno.

¿Qué países?

Sé que está Francia, Canadá, también Reino Unido y parece que un par de países asiáticos también se han interesado en trabajar en el desarrollo del proyceto.

La recuperación del turismo ha avanzado pero quedaba pendiente, ¿qué nos puede decir sobre el tema?

Todavía no se recupera la etapa prepandemia. En el 2022, lamentablemente, empezaron los problemas sociales a raíz de la salida del expresidente Castillo y, en enero del 2023, Arequipa estuvo prácticamente sitiada.

No hay que ser ajenos tampoco. Hace ocho días la zona de Ocoña, Chala, el pasó está siendo obstruido y hay muchos productos de agroexportación que no están llegando a los centros de abasto de Lima y menos a los compromisos agroexportadores que tienen. Hay arándanos, fresas, paltas que se están malogrando.

Acá la invocación al ministro del Interior y al ministro de Transporte y Comunicaciones es que tomen medidas.

No podemos seguir permitiendo que un grupo de pobladores, que pueden tener la razón, entiendo que detrás de todo esto está el famoso Reinfo que el Legislativo abordará nuevamente y del cual sí te adelanto mi opinión, no estoy de acuerdo en la renovación. Considero que fue tardía la respuesta a través del Ministerio de Erergía y Minas, del exministro Mucho, pero ahí era una propuesta generalmente para la minería artesanal.

La intención del Congreso es renovarlo e, incluso, han tenido reuniones ya con los mineros informales

Lamntablemente tendría que señalarte y calificar que creo que es una medida política. Si lo amplían 12 meses más va a llegar el periodo pre electoral y tiene la plena seguridad de que el Reinfo no se va a modificar. Y eso yo lo lamento, porque acá lo técnico y lo que necesita realmente la minería informal es pasar a la formalidad y la artesanal es que no se siga explotando a la gente.

Los políticos hacen prevalecer sobre lo técnico y sobre las necesidades y la importancia. Veremos qué sucede en el Legislativo.

Hablaba del impacto que está teniendo el bloqueo de carreteras, ¿se ha podido medir ya en cuánto está afectando?

Hasta ahora, el nivel de la parate exportadora son casi S/ 8 mil millones que se están dejando sobre la mesa.

¿En cuántos días?

En ocho días, Hoy es el noveno día.

Con la llegada de esta cumbre de ejecutivos a la región hay algún impacto económico para la zona.

Han llegado casi mil ejecutivos acompañados de sus familias. Hay dinero uqe recibe el sistema hotelero, la parte gastronómica y la de servicios fundamentalmente. Ha habido un movimiento inusual donde el transporte ha tenido que multiplicarse, pero las condiciones que tiene Arequipa de ciudad de convenciones lo ha demostrado una vez más con esta edición de CADE 2024.

Estamos preparados para recibir una cantidad de ese nivel, como lo hacemos con Perumin, como lo haremos al recibir el Congreso de la Real Academia de la Lengua el próximo año. En ese sentido, esperamos la tranquilidad y la paz social, pero, por su puesto, estamos ávidos de inversión.