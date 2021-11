Frente al cierre de los lugares de entretenimiento y las normas que se implementaron, era imposible pasar tiempo fuera de casa durante la pandemia. Una de las principales opciones para el entretenimiento fue adquirir un plan de streaming de la plataforma que más les convenía de acuerdo a sus gustos y bolsillo, como: Netflix, HBO Max, Disney Plus, etc.

Ante el cierre de los cines, muchos de los estudios y productores tuvieron que posponer sus estrenos esperados para el año pasado. Algunos optaron por subir sus productos a estas plataformas digitales, como en el caso de Disney y “Mulán”, que originalmente debía llegar a los cines 2020. Hoy, los principales estudios cuentan con su propia plataforma: Disney Company (Disney Plus y Star Plus), Paramount Pictures (Paramount Plus) y Warner Media (HBO Max). Estos últimos, por ejemplo, han optado por estrenos en simultáneo, tanto en cines como en su plataforma de streaming.

“Muchas plataformas cuando se lanzan presentan un contenido original, exclusivo. Igualmente, para asegurarnos de que nos guste cada plataforma una recomendación sería utilizar la prueba gratis y ver el catálogo de cada una”, nos comentó Bruno Pinasco, conductor del programa de televisión “Cinescape”.

-Una experiencia cercana-

Pero no bastaba con tener acceso al contenido, sino había la necesidad de compartir la experiencia con alguien más. Ante ello, cada plataforma fue habilitando aplicaciones adicionales como Netflix Party, de Netflix, que permite ver en simultáneo series o películas con otros usuarios de la aplicación.

Disney Plus llegó a este lado del mundo ya con la función Group Watch implementada, que tiene un funcionamiento similar a la herramienta de Netflix. Star Plus, que es un complemento de la oferta de Disney, también la incluye.

Todo el consumo de streaming fue beneficioso para las plataformas en tiempos de pandemia en el 2020. Un ejemplo es Netflix, que anunció sus resultados durante el tercer trimestre de ese año, logrando un beneficio neto de 790 millones de dólares, un 18,8% más que en el mismo período de 2019. Pese a ello, la empresa tuvo un estancamiento en el mercado de las suscripciones en el 2020. La aparición de más opciones en diferentes partes del mundo pudo ser la razón.

-No solo bueno, sino también bonito-

Aprovechando las conexiones a Internet, así como la cada vez más creciente accesibilidad a televisores con mejores tecnologías de imagen y smartphones más modernos, es muy importante que las plataformas de streaming no solo cuenten con interfaces amigables que faciliten la navegación entre su contenido, sino que sean capaces de proporcionar una experiencia destacable. “Que se vean perfectos los colores y que el sonido sea espectacular”, resalta el conductor Bruno Pinasco.

Contar con un catálogo amplio y muy variado es otro de los beneficios que agradecen los usuarios. Todo ello sumado a que, al tratarse de una plataforma digital, cabe la posibilidad de ir saltando entre dispositivos para continuar con el visionado sin importar el momento ni el dispositivo que se esté usando. Así, es el usuario quien decide cómo consumir el contenido, de acuerdo a sus actividades diarias. “La posibilidad que nos da el streaming de verlo cuando quieras, estés donde estés, mientras que la televisión tradicional tienes que estar en el momento, día y hora exacta” nos refirió Bruno Pinasco.

Igualmente, las distintas plataformas de streaming, nos ofrecen una cierta cantidad de perfiles, lo que nos permite compartir el servicio con familiares o amigos en distintos dispositivos, sin mezclar el contenido de cada uno.

A todo esto, nos damos cuenta que el streaming es algo que poco a poco se ha ido incorporando en nuestras vidas, convirtiéndose en una gran herramienta para poder pasar el tiempo entretenidos con el contenido que nos brinda cada una de las distintas plataformas.

Corresponsales entrevistan a Bruno Pinasco.

Esta nota periodística fue realizada por los corresponsales escolares Kenya Aracelly Reaño Vásquez, Milagros Berenice Alarco Alvarado, Luciana Sharid Meza Roca y Rossev Jhabet Sierra Almanza del colegio Innova Schools Callao 3 - Santa Rosa. Bajo la mentoría del periodista Bruno Ortiz y del docente Antonio Alfaro.