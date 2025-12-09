La justicia argentina allanó el martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informó una fuente policial a la AFP.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la fuente policial.

“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó la fuente.

La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.

El noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Tapia.