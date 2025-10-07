El Comité de Disciplina de la FIFA decidió sancionar al club River Plate por el comportamiento de su hinchada durante los partidos del Mundial de Clubes 2025. El organismo se apoyó en las imágenes, informes y el Sistema de Monitoreo Anti-Discriminación.

El club argentino jugó tres partidos, ante Urawa Red Diamonds, Rayados Monterrey e Inter de Milán, en donde se registraron cánticos homofóbicos e insultos racistas, lanzamiento de objetos y el despliegue de una bandera no aprobada.

La FIFA multó a River Plate con 70 mil francos suizos, que son cerca de 88 mil dólares. Además, el club debe invertir en un plan antidiscriminación en un plazo de tres meses.

Si no se cumple con la sanción, River tendrá un cierre de hasta el 25% del estadio Monumental en su próximo partido.

