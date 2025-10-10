Argentina y Venezuela se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por amistoso internacional de fecha FIFA, este viernes 10 de octubre del 2025.

Giovani Lo Celso (31′) marcó el primero a favor de la ‘Albiceleste’ con un tremendo disparo de zurda.

🚨🌎 | GOAL: GIOVANI LO CELSO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!



🇦🇷 Argentina 1-0 Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/dpC1vPxbJi — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025