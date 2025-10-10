Redacción EC
Redacción EC

y se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por amistoso internacional de fecha FIFA, este viernes 10 de octubre del 2025.

Giovani Lo Celso (31′) marcó el primero a favor de la ‘Albiceleste’ con un tremendo disparo de zurda.

VIDEO RECOMENDADO

Argentina vs. Venezuela en vivo por partido amistoso
Mira la transmisión del partido amistoso entre Argentina vs. Venezuela desde el Hard Rock Stadium de Miami.

TAGS