River Plate vence 4-2 a Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este domingo 17 de agosto. En un intenso partido, ningún club quiere irse con las manos vacías.

A continuación, mira los goles con el que los ‘Millonarios’ consiguen la victoria momentánea.

Goles de River Plate

¡¡PEGALE ALGO, GORDO!! GOLAZO DE DRIUSSI PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE GODOY CRUZ. pic.twitter.com/MTmeUAIgAU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

¡¡OTRA VEZ EL MILLONARIO EN VENTAJA!! Galoppo encontró el rebote y anotó el 2-1 de River ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/yiMBPQGUvc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

¡¡DOBLETE DE GALOPPO PARA ANOTAR EL 3-2 DE RIVER ANTE GODOY CRUZ EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! pic.twitter.com/RTf8mMUXai — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

¡¡EL PARTIDO DE LOS DOBLETES!! Nadie pudo despejar la pelota y Driussi aprovechó para anotar el 4-2 de River ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/e5WFHb6XDA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

