Davoo Xeneize y La Cobra, dos de los más grandes streamers argentinos, tuvieron la oportunidad de compartir una charla con Lionel Messi y Luis Suárez, en donde los momentos divertidos no faltaron.

Uno de los momentos clave fue cuando los streamers comenzaron a describir sus características de juego en el fútbol.

“Y yo (juego) más como vos, Leo. A mí me gusta jugar más de diez. Me gusta hacerme cargo de los tiros libres y tener siempre la pelota. Tengo buena definición”, mencionó Davoo

“Estilo Román, tu ídolo”, agregó Messi. “Exactamente, me gusta manejar los hilos del partido”, agregó el streamer.

La Cobra intervino en la conversación para dar la estocada final.

“El tema es que así jugamos en la Play (Station), en la vida real no”, comentó antes de estallar de risa.

