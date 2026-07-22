Este miércoles 22 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en donde desmintió la información que emitieron medios de comunicación sobre una presunta citación de la justicia de estados unidos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente de la AFA y tesorero, respectivamente.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, indicó la institución.

Asimismo, las noticias aseguraron que los teléfonos y dispositivos electrónicos habrían sido intervenidos, pero el comunicado lo negó rotundamente.

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, aclaró.

“La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, enfatizó.