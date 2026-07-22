(FILES) Argentine Football Association (AFA) president Claudio Tapia attends a friendly football match between Argentina and Mauritania at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 27, 2026. An Argentine judge has formally charged the Argentine Football Association (AFA), its president Claudio �Chiqui� Tapia and other officials with tax evasion, according to a ruling released on March 30, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
(FILES) Argentine Football Association (AFA) president Claudio Tapia attends a friendly football match between Argentina and Mauritania at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 27, 2026. An Argentine judge has formally charged the Argentine Football Association (AFA), its president Claudio �Chiqui� Tapia and other officials with tax evasion, according to a ruling released on March 30, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

Este miércoles 22 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en donde desmintió la información que emitieron medios de comunicación sobre una presunta citación de la justicia de estados unidos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente de la AFA y tesorero, respectivamente.

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