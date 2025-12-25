En las últimas horas, el nombre de Mauro Icardi volvió a resonar con fuerza en el mercado de pases, vinculándose al club argentino River Plate como posible refuerzo para la temporada 2026. El delantero argentino, actualmente en Galatasaray de Turquía y uno de los goleadores más reconocidos del equipo otomano, sería objeto de interés por parte de la dirigencia millonaria, aunque aún no hay nada formalizado.

Los rumores se avivaron luego de versiones que apuntaban a una supuesta reunión entre Icardi y dirigentes de River, en un encuentro donde se habría explorado el interés del jugador por regresar al fútbol argentino. La posibilidad de que el goleador, con contrato vigente hasta junio de 2026, negocie su futuro y eventualmente llegue a Núñez como agente libre a mitad de año es uno de los escenarios que encendió la ilusión de los hinchas.

No obstante, estas versiones han sido desmentidas o matizadas por diferentes fuentes. La actriz Eugenia “China” Suárez —pareja de Icardi y seguidora de River— aclaró que no tiene injerencia en la carrera profesional del futbolista ni ha gestionado su llegada al club, reduciendo así parte del ruido mediático alrededor de la posible transferencia.

Desde el entorno de River Plate, la postura oficial es de cautela: si bien se evalúan refuerzos para fortalecer el plantel tras una temporada irregular, no existe una negociación cerrada ni oferta concreta por Icardi, y cualquier movimiento dependerá del estado contractual del jugador con Galatasaray y de las decisiones deportivas y económicas del club.