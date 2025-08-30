El argentino Rodrigo De Paul, centrocampista del Inter Miami, afirmó este sábado que Leo Messi “ya está acostumbrado a jugar finales” y expresó el deseo de ayudarle a ganar el trofeo número 47 de su carrera, en la víspera de la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders.

“Sería otro título más para él, sabemos las ganas de ganar cosas para él, para todos, para los chicos que vienen haciendo un desgaste bastante grande. Es una ilusión para todos y una inyección de fuerza y de ganas para el último tramo de la MLS”, afirmó De Paul en la rueda de prensa previa a la final.

“A Leo lo veo bien, como siempre, ya está acostumbrado a jugar finales, a los días previos, ojalá que esté disfrutando de otra vez encontrarse en un día previo a una final”, añadió.

De Paul, que llegó este verano al Inter Miami procedente del Atlético Madrid, destacó que llegó a Estados Unidos para ganarlo todo.

“Mañana es una final y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ganarla”, concluyó.

