“Quizás todavía está en un proceso de madurez”: Piero Quispe y los motivos de su inesperada llegada a la exótica liga de Australia

La historia entre Piero Quispe y Pumas UNAM llegó a un final abrupto. El volante peruano aterrizó en México con cartel de figura a finales de 2023. Dos años después, acaba con la ilusión de un romance de película y se embarca en una aventura inesperada, rumbo al Sydney FC. Según el periodista César Luis Merlo hay acuerdo de palabra entre México y Australia. A primera vista, parece otro movimiento de mercado, pero la decisión esconde una trama más compleja.

No fue solo un tema de juego, sino una serie de expectativas incumplidas que provocaron su salida del fútbol mexicano, comentan quienes vivieron de cerca el proceso, de la promesa a la partida por la puerta falsa del equipo de la UNAM.

“Se hizo prescindible por temas de conducta que no le gustaron a Efraín Juárez —apunta desde México Rodrigo Tovar, reportero de Fox Sports, sobre la mirada del técnico que busca recuperar la identidad de Pumas desde marzo. Sin embargo, tenía minutos y fue tomado en cuenta”.

Quispe anotó cinco goles en 51 partidos con Pumas de la UNAM a lo largo de cuatro torneos cortos en México. (Foto: AFP) / ALFREDO ESTRELLA

“Diría que llegó con muchas expectativas por parte de la gente, por todo lo que se decía de él en Sudamérica. Tuvo algunos buenos partidos, sobre todo contra América, pero no mucho más. No diría que quedó en debe, pero quizás todavía está en un proceso de madurez, se distrajo por algunas cuestiones, no sé si por el dinero, la fama o el llamado a la selección peruana, pero pudo hacer algo más en Pumas, desde el hecho de querer ser parte del equipo”.

Pumas requiere un centrodelantero y tiene que liberar una plaza de extranjero, aclara Tovar sobre Quispe, autor de cinco goles en 51 partidos, a lo largo de cuatro torneos cortos de la Liga MX.

En la misma línea se pronuncia Alejandro Gómez, director de AS México. “Desde su llegada a Pumas, Efraín limpió a la mayoría de extranjeros para hacerle cupo a Keylor Navas, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Aaron Ramsey y el delantero que falta. Fue por eso que Piero no acabó de ganarse la titularidad”, opinó.

Movida de mercado

Antes de que Australia apareciera en el mapa, el futuro de Quispe parecía apuntar hacia el sur. Los rumores lo colocaban en el fútbol argentino, un destino atractivo para cualquier futbolista. Dos gigantes rosarinos, Newell’s Old Boys y Rosario Central, sonaron como posibles pretendientes. Pero la ilusión se disolvió tan rápido como se creó.

Ignacio Astore, presidente de Newell’s, fue contundente y desmintió cualquier interés, cerrando la puerta a su llegada en diálogo con este Diario. Lo mismo sucedió con Rosario Central, que a través de fuentes cercanas, descartó haberse fijado en el exjugador de la ‘U’.

Piero Quispe llegó a Pumas de la Liga MX en 2024. (Foto: Getty Images)

Con las puertas de Argentina cerradas, el destino de Quispe se abrió en un rincón imprevisto del mundo. El fútbol australiano, menos mediático y prestigioso, se presenta como plataforma para que Piero se reinvente. Es una oportunidad para demostrar que su talento no se ha ido, que la madurez llegará y que, a pesar de los tropiezos, su carrera apenas comienza.

La exótica Liga de Australia

La A-League, máxima categoría del fútbol australiano, ha evolucionado hasta convertirse en un torneo de 13 equipos con un formato de temporada regular y una fase final. Si bien se mantiene en desarrollo, la Isuzu UTE A-League Men ha visto un aumento en su competitividad y visibilidad en los últimos años, con un promedio de edad joven entre los jugadores que la componen.

El Sydney FC se distingue como uno de los clubes más exitosos y emblemáticos del fútbol australiano. Fundado en 2004, acumula un récord de cinco Campeonatos de la A-League y cuatro Premierships (ganadores de la temporada regular). Su palmarés también incluye dos Australia Cups y una Liga de Campeones de Oceanía.

Con una plantilla de 29 jugadores y un valor de mercado que ronda los 8.68 millones de euros, es una de las instituciones más sólidas de la liga. El equipo juega sus partidos como local en el Allianz Stadium de Sídney, con capacidad para 45,500 espectadores. En la última temporada, 2024-2025, acabó en la séptima posición de la tabla regular con 37 puntos, quedando fuera de la fase final del torneo. La llegada de Quispe busca impulsar la producción goleadora del equipo.

