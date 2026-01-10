El mediocampista peruano Piero Quispe vivió una noche especial este sábado al anotar su primer tanto con el Sydney FC en la A-League australiana, contribuyendo al contundente triunfo de su equipo por 3-0 ante Macarthur FC. El exjugador de Universitario de Deportes, que llegó al cuadro australiano cedido por el Pumas UNAM, abrió el marcador con un remate cruzado tras recibir un centro, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo de los Sky Blues.

Quispe, que ha sido titular en la mayoría de los encuentros desde su llegada, acumula ya dos asistencias además de su primer gol en once jornadas disputadas, demostrando que su adaptación a la liga oceánica va en ascenso. Su aporte fue fundamental para que Sydney FC escale posiciones y se ubique como segundo en la tabla, manteniendo viva la ilusión de pelear por el título en la competición local.

Antes de su etapa en Australia, el volante peruano se formó en Universitario de Deportes y tuvo una destacada participación en el fútbol mexicano con Pumas UNAM, lo que le abrió las puertas para dar el salto a la A-League, donde ha sido recibido con altas expectativas por la afición y la prensa local.

El gol de Quispe no solo representa un hito personal, sino también una señal positiva de su crecimiento físico y futbolístico en una liga distinta, que combina intensidad y táctica. Su actuación ya lo mantiene en el radar de la Selección Peruana, donde espera seguir sumando experiencias y oportunidades para consolidar su carrera internacional.