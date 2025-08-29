Sorpresa total. Óscar Ibáñez, junto a su comando técnico, decidieron convocar a la selección peruana a Piero Cari, futbolista de Alianza Lima que tiene tan solo 18 años y este año debutó en la primera división, además, jugó 2 torneo Conmebol, la Copa Libertadores y Sudamericana.

Mediante un comunicado expuesto en las redes sociales, la selección peruana hizo el anuncio oficial de la convocatoria de Piero Cari, quien tendrá su primera experiencia en la selección mayor.

De esta manera, Cari se convirtió en el único sparring convocado. Es del agrado de Ibáñez, que lo sigue desde antes. Incluso, lo convocó como sparring en la fecha FIFA de marzo, antes de que debute con Alianza Lima.

Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias

Perú deberá visitar a Uruguay el jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cuándo juega Perú vs. Paraguay por Eliminatorias

Perú recibirá a Paraguay el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

