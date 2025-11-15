Los Premios DT 2025 también reconocen a aquellos jóvenes talentos que destacaron en esta temporada tanto en el plano local como internacional. Y aquí tres son los nominados: César Inga, Piero Cari e Ian Wisdom compiten en la categoría “Mejor jugador Sub 23″ y aquí puedes votar por tu favorito.

Con 23 años, César Inga ha irrumpido esta temporada como un elemento clave para la campaña de Universitario en Liga 1 y Copa Libertadores. El polifuncional futbolista no solo se ganó la titularidad en el cuadro crema, también dio el salto a la selección peruana y es pretendido por algunos clubes del exterior.

En rendimiento, suma 36 partidos de los 42 que Universitario ha disputado este año. Además, se desempeña como defensore, lateral y carrilero, dejando buenas actuaciones en su equipo. Inga ha sido una de las gratas apariciones y su techo todavía es alto.

Algo similar sucede con Piero Cari, de 18 años, quien es considerado el jugador revelación en Alianza Lima. El volante tacneño irrumpió con su talento, gol y buen toque. Apareció como apuesta de Néstor Gorosito y se quedó como parte del plantel principal, jugando incluso Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Cari es un futbolista con mucha proyección, sumó 20 partidos con los blanquiazules y hasta dio el salto a la selección peruana. Tiene ofertas de clubes del exterior y está valorizado en más de 600 mil euros. Si se lo propone, podría ser la próxima gran venta desde Matute hacia el extranjero.

Y, por último, el nombre de Ian Wisdom también ha sido una grata aparición en Sporting Cristal. Con 20 años, se ha ganado la titularidad en tienda celeste, asumiendo una responsabilidad mayor con la confianza de Paulo Autuori.

Wisdom suma 25 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, es un futbolista con proyección y necesita continuidad para dar el salto al exterior. ¿Qué jugador Sub 23 fue el mejor? Puedes votar aquí.

