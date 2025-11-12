Toque a toque: así se construyó el golazo de Alex Valera con Perú vs. Rusia. (Foto: La Bicolor)
Toque a toque: así se construyó el golazo de Alex Valera con Perú vs. Rusia. (Foto: La Bicolor)
Redacción EC
Redacción EC

La sacó nota aprobatoria en su primer examen en Rusia. Esta vez, el combinado nacional empató 1-1 con los locales gracias a un gol de , que tiene demasiado mérito por cómo se construyó la jugada.

Toque a toque, rotando el balón de un lado a otro, la Bicolor encontró el espacio para hacer daño cuando el partido parecía controlado. La tocaron casi todos: de Kenji Cabrera para Jairo Concha hasta de Yordy Reyna para Kevin Quevedo.

Y la finalizó Alex Valera. El goleador crema solo necesitó dos toques para enviarla al fondo del arco ruso. Control de derecha y latigazo de izquierda, un gesto técnico que lo hace importante en la selección peruana y al ‘9′ que necesitamos en este momento.

“Nuestras raíces: nunca dar un balón por perdido, compañerismo y buen toque”, escribió las redes sociales de la selección peruana para resaltar la jugada previa al gol.

El equipo mostró entereza y amor propio para conseguir el empate. La primera prueba de fuego en Rusia salió bien, aunque siempre hay cosas por mejorar. Eso lo dirá el tiempo.

