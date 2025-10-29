Racing vs. Flamengo EN VIVO
Llegó la hora para que Gustavo Costas intente una nueva epopeya. Con las apuestas en contra, Racing buscará el miércoles dar vuelta a la serie contra el todopoderoso Flamengo y regresar a una final de la Copa Libertadores por primera vez en casi seis décadas.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Racing y Flamengo por la semifinal vuelta de la Copa Libertadores.
Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba en la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva epopeya continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.