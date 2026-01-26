Bastián Arévalo se impone en Sub 18 en la fecha 1 del ALAS Global Tour

Se inició la gira ALAS Global Tour (circuito panamericano) en Río de la Plata en Uruguay y el surf peruano se destacó en las categorías juveniles con presencia en los podios.

En la categoría Sub 18 masculina, la victoria fue para Bastián Arévalo García Miró, seguido del también peruano Adrián de Osma.

Bastián superó como líder de sus heats dos series para llegar a la final, en la que se impuso de forma apretada. Logró un puntaje de 10,57 ante el 10,37 de De Osma.

“Yo estoy cero acostumbrado a correr este tipo de beachbreaks, pero estos campeonatos sirven bastante, así que estoy feliz de estar corriendo cada vez mejor en este tipo de condiciones”, declaró el ganador, que además fue noveno en la categoría Open.

Mientras, en la Sub 18 femenina, la final tuvo a tres peruanas. Brianna Barthelmess se llevó la medalla de oro, seguida de la argentina Victoria Muñoz y las nacionales Urpi Torres y Aissa Chuman.

Mientras, en la categoría Open, Chuman fue la más destacada, ya que llegó a la final y fue cuarta. La ecuatoriana Dominic Barona se llevó la victoria.

La siguiente fecha se realizará entre el 14 y 15 de febrero en el Latin Girl en Arica y en marzo se disputará el Perú Surf Fest by Sofía Mulanovich en Punta Roquitas, en Lima.