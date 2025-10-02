Luis Ramos sigue en racha frente al arco. Esta vez, el delantero peruano apareció para marcar el segundo gol de América de Cali vs. Junior por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. Todo sucedió a los 53′, cuando el propio Ramos generó su jugada de peligro con un autopase con un túnel incluido. Luego, encaró hacia el área rival y sacó un derechazo que batió al portero. Su tanto llega en un buen momento, pues el delantero se unirá a la selección peruana para el amistoso del 10 de octubre contra Chile.

No lo dejen patear. Golazo de Luis Ramos 🇵🇪 para América de Cali. pic.twitter.com/zFYrePNITe — Hache (@eljuegosagrado_) October 3, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.