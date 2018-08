Cristiano Ronaldo reveló cómo fue que logró hacerse con la camiseta número 7 de la Juventus, pues a su llegada, estaba ocupada por Juan Guillermo Cuadrado. El portugués conversó con el nuevo difusor de la Serie A de Italia, Dazn.

"Los hablé con el club y con Cuadrado y me dijo 'no hay problema, te lo cedo con mucho gusto', todo bien. Me sorprendió la disponibilidad del club y también la de Cuadrado", manifestó CR7.

VIDEO: Cristiano Ronaldo contó cómo le pidió el número de camiseta a Juan Guillermo Cuadrado

Ronaldo se animó a declarar a su vez sobre uno de los mayores objetivos de la Juventus para la presente temporada, la obtención de la Champions League.

"Nos vamos a enfocar en ella (Champions League), con mis compañeros de equipo pero sin que sea una obsesión. Hay que ir paso a paso y veremos que pasa. Si es este año, el siguiente o posteriormente", mencionó.

Cabe precisar que Cristiano Ronaldo se presentará ante su público este sábado 25 de agosto, cuando la Juventus se mida en condición de local ante la Lazio. El encuentro se llevará a cabo por la segunda jornada de la Serie A.