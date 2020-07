No todas las cuerdas del ring producen la misma música. Bajo el glamoroso nombre de Rodolfo Valentino Clay, un 18 de julio de 1944, el hermano menor de Cassius no pudo repetir su éxito sobre el cuadrilátero. De todos modos, borracho de sueños, se empecinó en labrarse un destino a golpes. Pero no hubo caso. A diferencia del de su hermano, el suyo era solo un oficio terrestre.

Mientras el joven, que luego llamarían ‘El Más Grande’, escapaba de la escolástica del boxeo para reinventarlo, Rodolfo era un púgil convencional. Poseía movimientos similares, idéntica pantaloneta blanca con orillas negras y danzaba alrededor de sus rivales tratando de imitar a su hermano. Inclusive como Muhammad, adoptó el islamismo y se rebautizó como Rahman Ali. Todo fue inútil, no pudo despegar. La sombra del ‘Más Grande’ lo acompañó siempre.

Al tiempo, Cassius deslumbraba, consiguiendo el oro olímpico en Roma en 1960; Rudy, como lo llamaban en sus inicios, en cambio, no pudo clasificar a esos Juegos y tampoco a los de Tokio, cuatro años más tarde. Lejos de amilanarse perseveró en el intento y se convirtió en profesional. Le alcanzó para hacerse un currículo respetable: 14 victorias (con 7 nocauts), 2 derrotas y 1 empate era su récord antes de que la campana de la realidad sonara.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Forsyth: 120 minutos en el Atalanta y el encuentro con Gianluiggi Buffon

Decidido a probar fuerzas contra los mejores, programó una velada contra ‘Irish’ Jack O’Halloran, un torpe grandulón que había sido destartalado por George Foreman y Ron Lyle, pero que había sobrevivido la distancia ante Ken Norton.

No era un combate sencillo. Lo que no tenía en habilidad el gigante de dos metros lo compensaba con enorme fortaleza. Así, había sometido a Cleveland ‘Gato Grande’ Williams, excontendiente al título mundial.

O’Halloran, que había sido despreciado varias veces por Muhammad Ali, tomó como personal la lucha contra el hermano menor. “Estaba tan indignado por las burlas de ‘El Bocón’ que entrené como nunca. Noquear a Rahman sería mi revancha”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Cristian Benavente: su relación con Zinedine Zidane y una explicación de por qué no debutó hace unos años en el Real Madrid

Finalmente se vieron las caras en San Diego. Tras un inicio auspicioso en el que dominó a su rival con su mejor técnica, el menor de los Ali empezó progresivamente a vivir un purgatorio. Terminó desbordado por la potencia del gigante. En el octavo le contaron hasta diez. Su suerte estaba echada. Nunca más volvió a combatir.

O’Halloran, por su parte, colgó los guantes y al poco tiempo se dedicó al cine. Su momento estelar llegó personificando a Non, uno de los criminales kryptonianos que querían conquistar la tierra en “Superman 2”. Su rol de villano lerdo fue muy celebrado por la crítica. Curiosamente, por entonces, Muhammad noqueaba al hombre de acero en la historia de DC, Ali vs. Superman.

En cuanto a Rahman, hoy cumple 77 años, y tal como ocurrió con su célebre hermano padece de los estragos del Parkinson. “No es una cuestión de genética, ellos de niños estuvieron muy expuestos a las toxinas que emanaban de las pinturas del abuelo”, hipotetiza May May, la hija rapera del campeón.

Rahman, no vive en la miseria, pero es pobre. Tiene un precio por cada entrevista que ofrece. Ya no recibe, como antaño, los 50 mil dólares anuales que le pagaba Muhammad para que no se subiera al ring. “Él no tiene que recibir golpes, yo voy a boxear por todos”, comentó Ali en el 72.

Emocionado, el menor de la familia Ali confiesa, en sus breves momentos de lucidez, que su mayor fortuna es haber sido el hermano del ‘Más Grande’. “Es como haber vivido el cielo en plena tierra, un regalo de Dios”, susurra agradecido.

Rudy también se convirtió al islamismo. (Foto: AP)

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Real Madrid vs Barcelona, una temporada en titulares

Perú: Jean Pierre Rhyner, el futbolista suizo que acelera sus trámites para jugar por Perú | VIDEO