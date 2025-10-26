El Clásico que terminó en victoria para el Real Madrid (2-1) sobre el Barcelona fue un partido con mucha tensión de principio a fin, sobre todo por las declaraciones en los días previos de Lamine Yamal al afirmar que el conjunto merengue “roba y se queja” durante una conversación informal en el canal de Youtube de la Kings League con el popular influencer Ibai Llanos.

En el décimo minuto de descuento (90′+10′), Pedri se fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una dura falta contra el francés Tchouameni. La acción provocó la primera pelea entre los banquillos; sin embargo, todo se controló rápidamente por la intervención policial.

Poco después, el árbitro Soto Grado pitó el final del encuentro. Y tras algunos saludos protocolares, empezó una nueva bronca que escaló aún más. Dani Carvajal se acercó a Lamine Yamal y, con gestos, le dijo que hable ahora.

Yamal, en lugar de quedarse callado, fue hacia el capitán del Madrid. En ese momento, el portero Thibaut Courtois también fue en contra del español de 18 años, mientras otros compañeros intentaron calmar el ambiente.

Lamine Yamal versus Vinicius Jr.

Uno de los que se prendió en la pelea fue el brasileño Vinicius, quien había sido sustituido en el transcurso del segundo tiempo y mostró todo su enojo por la decisión del técnico Xabi Alonso.

‘Vini’ le gritó a Lamine Yamal que “hable ahora”, por lo que el español no se quedó callado y empezó a retar al brasileño pidiéndole que se acerque a él, mientras sus compañeros intentaron llevarlo rápidamente a los vestuarios.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.