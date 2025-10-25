Real Madrid y Barcelona protagonizan una edición más de El Clásico de España en el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga. Este domingo 26 de octubre del 2025, ambos se enfrentarán por primera vez en la temporada y ponen en disputa el primer lugar de LaLiga. Te presentaremos los horarios y canales para que puedas ver El Clásico EN DIRECTO.

El Clásico entre Real Madrid vs. Barcelona iniciará a las 10:15 a.m. de Perú y las 5:00 p.m. de España. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernanéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona por la jornada 10 de LaLiga 2025/26, se jugará este domingo 26 de octubre del 2025 a las 10:15 a.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.

12:15 p.m. España: 5:15 p.m.

La transmisión del partido de Real Madrid vs. Barcelona por la jornada 10 de LaLiga será transmisitido en ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica, en México por Sky Sport y en España lo podrás ver en DAZN y Movistar+. Por otro lado, en El Comercio podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Barcelona

Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.

