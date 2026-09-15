Carlos Espí se convirtió en el gran héroe del Real Madrid al marcar un gol agónico en el minuto 91, sellando una vibrante victoria por 3-2 frente al Elche en el Estadio Martínez Valero. El conjunto merengue dominaba cómodamente el encuentro gracias a un autogol de Matías Dituro y una gran anotación de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Elche reaccionó de forma sorprendente en la segunda mitad y logró empatar el partido con tantos de Abiel Osorio y Fer Niño. Finalmente, Espí aprovechó una asistencia de Mbappé para rescatar tres puntos fundamentales para el Madrid en LaLiga.
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