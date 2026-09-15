Carlos Espí se convirtió en el gran héroe del Real Madrid al marcar un gol agónico en el minuto 91, sellando una vibrante victoria por 3-2 frente al Elche en el Estadio Martínez Valero. El conjunto merengue dominaba cómodamente el encuentro gracias a un autogol de Matías Dituro y una gran anotación de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Elche reaccionó de forma sorprendente en la segunda mitad y logró empatar el partido con tantos de Abiel Osorio y Fer Niño. Finalmente, Espí aprovechó una asistencia de Mbappé para rescatar tres puntos fundamentales para el Madrid en LaLiga.

Carlos Espí se convirtió en el gran héroe del Real Madrid al marcar un gol agónico en el minuto 91, sellando una vibrante victoria por 3-2 frente al Elche en el Estadio Martínez Valero. El conjunto merengue dominaba cómodamente el encuentro gracias a un autogol de Matías Dituro y una gran anotación de Kylian Mbappé. Sin embargo, el Elche reaccionó de forma sorprendente en la segunda mitad y logró empatar el partido con tantos de Abiel Osorio y Fer Niño. Finalmente, Espí aprovechó una asistencia de Mbappé para rescatar tres puntos fundamentales para el Madrid en LaLiga.