Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Newcastle para el traspaso del atacante internacional inglés Anthony Gordon al conjunto azulgrana.

El extremo inglés de 25 años, que firmará por las próximas cinco temporadas, será así el primer fichaje del Barça para la próxima campaña.

Gordon llegará para reforzar la línea ofensiva coincidiendo con la salida de su goleador polaco Robert Lewandowski, de 37 años.

Según la prensa catalana, la llegada de Gordon, un extremo izquierdo que también puede jugar como delantero centro, no cierra la puerta a otros posibles refuerzos ofensivos.

Gordon, que tras cerrar su traspaso se unirá a su selección para jugar su primer Mundial, se ha cruzado con el Barça en dos ocasiones durante la última Liga de Campeones, en la que marcó diez goles en doce encuentros.