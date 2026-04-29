¡Todo igualado! Julián Álvarez anota el 1-1 del Atlético Madrid vs Arsenal por la Champions League | VIDEO

Atlético Madrid reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate ante Arsenal, por la semifinal ida de la Champions League. A los 56′, Julián Álvarez sacó provecho de un penal a favor para colocar el 1-1 y poner la serie igualada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El delantero argentino sacó un potente derechazo que dejó sin reacción al arquero David Raya y le devolvió la confianza a sus compañeros. Los ‘colchoneros’ estaban abajo en el marcador y necesitaban poner todo en orden para seguir concentrados en el partido.

Atlético Madrid reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate ante Arsenal, por la semifinal ida de la Champions League. A los 56′, Julián Álvarez sacó provecho de un penal a favor para colocar el 1-1 y poner la serie igualada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El delantero argentino sacó un potente derechazo que dejó sin reacción al arquero David Raya y le devolvió la confianza a sus compañeros. Los ‘colchoneros’ estaban abajo en el marcador y necesitaban poner todo en orden para seguir concentrados en el partido. ¡¡PICÓ LA ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ LA CRUZÓ TAMBIÉN Y FIRMÓ EL 1-1 ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nvwZcIR0ux — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru