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¡Todo igualado! Julián Álvarez anota el 1-1 del Atlético Madrid vs Arsenal por la Champions League | VIDEO
¡Todo igualado! Julián Álvarez anota el 1-1 del Atlético Madrid vs Arsenal por la Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

Atlético Madrid reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate ante Arsenal, por la semifinal ida de la Champions League. A los 56′, Julián Álvarez sacó provecho de un penal a favor para colocar el 1-1 y poner la serie igualada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El delantero argentino sacó un potente derechazo que dejó sin reacción al arquero David Raya y le devolvió la confianza a sus compañeros. Los ‘colchoneros’ estaban abajo en el marcador y necesitaban poner todo en orden para seguir concentrados en el partido.

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