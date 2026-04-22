Barcelona se puso adelante 1-0 ante Celta con un gol de penal de Lamine Yamal por la fecha 32 de LaLiga. A los 40′, la estrella azulgrana abrió el marcador tras engañar al portero rival y adelantó a su equipo; sin embargo, no pudo celebrar su tanto producto de un fuerte dolor en la pierna izquierda.

Al instante de haber pateado, Yamal hizo un gesto al banco de suplentes del Barcelona. De inmediato, la preocupación se notó en el rostro de Hansi Flick, quien pidió a los médicos que atendieran al jugador.

Yamal no pudo recuperarse y todo hace indicar que padece una lesión de consideración. El comando técnico realizó la variante en lugar del ‘10′ ingresó su compañero Roony Bardghji.

El delantero del Barza será sometido a algunos exámenes para determinar la gravedad de su lesión. Por ahora, hay gran preocupación no solo en su club, sino también en España, pues solo faltan 50 días para el inicio del Mundial 2026 y no quieren perder a su mejor jugador.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

SOBRE EL AUTOR