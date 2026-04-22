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¡Preocupación en España! Lamine Yamal anotó el 1-0 del Barcelona vs Celta, pero salió lesionado | VIDEO
¡Preocupación en España! Lamine Yamal anotó el 1-0 del Barcelona vs Celta, pero salió lesionado | VIDEO
Por Redacción EC

Barcelona se puso adelante 1-0 ante Celta con un gol de penal de Lamine Yamal por la fecha 32 de LaLiga. A los 40′, la estrella azulgrana abrió el marcador tras engañar al portero rival y adelantó a su equipo; sin embargo, no pudo celebrar su tanto producto de un fuerte dolor en la pierna izquierda.

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